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Микроволновая печь Sharp R2852RW купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Sharp R2852RW

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Микроволновая печь Sharp R2852RW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203079
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Характеристики

Бренд
Sharp
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х29
Вес, кг.
11.5

Описание товара Микроволновая печь Sharp R2852RW

Впишется в любой интерьер и будет долго радовать вас качеством и надежностью. Используя удобное автоменю, вы без труда сможете приготовить такие популярные и сытные блюда, как картошка в мундире, пицца, разнообразные рагу и многое, многое другое.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Sharp R2852RW




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Характеристики
Бренд
Sharp
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Впишется в любой интерьер и будет долго радовать вас качеством и надежностью. Используя удобное автоменю, вы без труда сможете приготовить такие популярные и сытные блюда, как картошка в мундире, пицца, разнообразные рагу и многое, многое другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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