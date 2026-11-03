Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B
Современная модель микроволновой печи 20MWS-779S/B оснащена простой и удобной панелью управления на русском языке и LED-дисплеем. Освещаемая камера имеет объем 20 литров. Предусмотрено 6 уровней регулировки мощности (максимальная 700 Вт). Программы разморозки по времени или весу продукта, а также автоматические программы приготовления блюд облегчают работу с устройством. Главной особенностью данной модели является отсутствие поворотного стола, замененного керамической поверхностью. Это решение способствует увеличению пространства внутри рабочей камеры, дает возможность готовить одновременно в разной посуде, повышает надежность микроволновой печи и обеспечивает простоту ухода за ней. Функция блокировки панели управления убережет от взаимодействия ребенка с электроприбором.
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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