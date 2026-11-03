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Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B

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Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B - фото 1
Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B - фото 2
Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B - фото 1
  • Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B - фото 2
  • Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 390518
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B
6 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
51х44х32
Вес, кг.
12.74

Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B

Современная модель микроволновой печи 20MWS-779S/B оснащена простой и удобной панелью управления на русском языке и LED-дисплеем. Освещаемая камера имеет объем 20 литров. Предусмотрено 6 уровней регулировки мощности (максимальная 700 Вт). Программы разморозки по времени или весу продукта, а также автоматические программы приготовления блюд облегчают работу с устройством. Главной особенностью данной модели является отсутствие поворотного стола, замененного керамической поверхностью. Это решение способствует увеличению пространства внутри рабочей камеры, дает возможность готовить одновременно в разной посуде, повышает надежность микроволновой печи и обеспечивает простоту ухода за ней. Функция блокировки панели управления убережет от взаимодействия ребенка с электроприбором.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Современная модель микроволновой печи 20MWS-779S/B оснащена простой и удобной панелью управления на русском языке и LED-дисплеем. Освещаемая камера имеет объем 20 литров. Предусмотрено 6 уровней регулировки мощности (максимальная 700 Вт). Программы разморозки по времени или весу продукта, а также автоматические программы приготовления блюд облегчают работу с устройством. Главной особенностью данной модели является отсутствие поворотного стола, замененного керамической поверхностью. Это решение способствует увеличению пространства внутри рабочей камеры, дает возможность готовить одновременно в разной посуде, повышает надежность микроволновой печи и обеспечивает простоту ухода за ней. Функция блокировки панели управления убережет от взаимодействия ребенка с электроприбором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 20MWS-779S/B - стоимость товара 6590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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