Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro
Микроволновая печь CASO M 20 Ecostyle Pro объемом 20 л располагает внутренним поворотным столом, гарантирующим равномерный разогрев и приготовление любых продуктов или блюд. Благодаря программируемому таймеру обеспечивается автоматическое выключение домашней помощницы по истечении обозначенного вами временного отрезка. Расположенные на корпусе CASO M 20 Ecostyle Pro механические переключатели предоставят молниеносный доступ к функционалу и регулировке уровня мощности. Чтобы подготовить продукты к последующему кулинарному процессу, вам больше не придется тратить массу времени – достаточно активировать функцию автоматического размораживания. Представленное нержавеющей сталью внутреннее покрытие стойко противостоит регулярному воздействию максимально возможных температурных показателей.
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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