Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB 25л, 900Вт, белая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB 25л, 900Вт, белая
Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB оснащена востребованным набором функций, с помощью которых вы сможете выполнять разогрев, размораживание и приготовление продуктов. Мощность микроволн в пределах 900 Вт обеспечивает быстрое и качественное приготовление. Объем внутренней камеры составляет 25 л, что подчеркивает компактные размеры техники. Эмалированное покрытие камеры легко очищается от загрязнений. BBK 25MWS-970T/WB получила в свое оснащение 6 уровней мощности и 8 автоматических программ, среди которых – автоматическое размораживание с учетом веса продуктов. Электронная панель с дисплеем, часами и кнопками обеспечивает простой выбор необходимых настроек. Навесная дверца открывается ручкой. В комплекте с микроволновой печью поставляются роликовая подставка и стеклянный поддон диаметром 27 см.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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