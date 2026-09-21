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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черная/серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черная/серебристый

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Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 1
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 2
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 3
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 4
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 5
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 6
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 7
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 8
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 9
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 10
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 11
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 12
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 13
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 14
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 1
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 2
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 3
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 4
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 5
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 6
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 7
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 8
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 9
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 10
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 11
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 12
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 13
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 14
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черный/серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703924
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х41х32
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черная/серебристый

Практичная микроволновая печь Hyundai HYM-M2025 поможет быстро разморозить продукты перед приготовлением и разогреть уже готовое блюдо. Модель имеет вместительную камеру на 25 л и интуитивно понятное управление с отдельным регулятором для выбора уровня мощности.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черная/серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Практичная микроволновая печь Hyundai HYM-M2025 поможет быстро разморозить продукты перед приготовлением и разогреть уже готовое блюдо. Модель имеет вместительную камеру на 25 л и интуитивно понятное управление с отдельным регулятором для выбора уровня мощности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Hyundai HYM-M2025 25л. 900Вт черная/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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