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Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная

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Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная - фото 1
Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная - фото 1
  • Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб. 
Начислим 558 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 379947
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная
7 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная

Классическая модель микроволновой печи 20MWS-717M/B совмещает в себе все необходимые данному прибору функции, которые помогут сэкономить время и приготовить множество блюд. Она имеет вместительную камеру объемом 20 литров, возможность установки таймера до 35 минут, а также 5 уровней регулировки мощности микроволн. Модель максимально проста в управлении и имеет стильный дизайн.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Классическая модель микроволновой печи 20MWS-717M/B совмещает в себе все необходимые данному прибору функции, которые помогут сэкономить время и приготовить множество блюд. Она имеет вместительную камеру объемом 20 литров, возможность установки таймера до 35 минут, а также 5 уровней регулировки мощности микроволн. Модель максимально проста в управлении и имеет стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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