Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб.
В наличии
Код товара: 379947
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 480 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х29
Вес, кг.
11
Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная
Классическая модель микроволновой печи 20MWS-717M/B совмещает в себе все необходимые данному прибору функции, которые помогут сэкономить время и приготовить множество блюд. Она имеет вместительную камеру объемом 20 литров, возможность установки таймера до 35 минут, а также 5 уровней регулировки мощности микроволн. Модель максимально проста в управлении и имеет стильный дизайн.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 160 руб.1790 руб. в СплитМикроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro
-
В наличииЦена 7 180 руб.1795 руб. в СплитМикроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитМикроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебрист...
-
В наличииЦена 7 410 руб.1853 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB 25л, 900Вт, белая
-
В наличииЦена 7 420 руб.1855 руб. в СплитМикроволновая печь Mystery Mmw-2006
-
В наличииЦена 7 510 руб.1878 руб. в СплитМикроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-D3010 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитМикроволновая печь Vekta TS720ATS
-
В наличииЦена 7 850 руб.1963 руб. в СплитМикроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный
-
В наличииЦена 8 000 руб.2000 руб. в СплитМикроволновая печь LG MS20R42D
-
В наличииЦена 8 480 руб.2120 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белая
-
В наличииЦена 8 600 руб. 15 120 руб.2150 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная
Классическая модель микроволновой печи 20MWS-717M/B совмещает в себе все необходимые данному прибору функции, которые помогут сэкономить время и приготовить множество блюд. Она имеет вместительную камеру объемом 20 литров, возможность установки таймера до 35 минут, а также 5 уровней регулировки мощности микроволн. Модель максимально проста в управлении и имеет стильный дизайн.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная