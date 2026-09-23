Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром

Vitek VT-MW1220 — компактная микроволновая печь с акцентом на простоту и стабильный результат. Отдельностоящий формат не требует подготовки ниши: поставили на ровную поверхность, подключили и можно работать. Камера 20 л подходит для тарелок стандартного размера и невысоких форм, а мощность 700 Вт обеспечивает разогрев без долгого ожидания. Встроенная подсветка позволяет контролировать процесс через полноразмерную зеркальную дверцу, не открывая камеру и не сбивая таймер. Черный корпус с хромированными акцентами выглядит строго и аккуратно, легко сочетается с техникой из нержавеющей стали и темными фасадами. Управление механическое, без лишних меню. Два поворотных регулятора помогают за секунды задать режим и время даже влажной рукой. Такой интерфейс ценят за предсказуемость: повернули ручку — печь начала работать. При этом модель поддерживает автоматические сценарии. Автоматическая разморозка помогает аккуратно подготовить мясо, рыбу или хлеб к дальнейшей готовке; автоматический разогрев подбирает параметры под тип продукта; автоматическое приготовление ускоряет рутину, когда нужно получить базовый результат без ручной настройки. Благодаря этим функциям VT-MW1220 одинаково уверенно справляется с подогревом супов и соусов, разогревом гарниров и приготовлением простых блюд к завтраку или ужину. Практичность поддерживает конструкция камеры. Гладкие поверхности рассчитаны на быстрый уход, следы брызг удаляются мягкой губкой без абразивов, а зеркальная дверца служит одновременно функциональным и эстетическим элементом: она визуально облегчает фасад и помогает держать зону приготовления под контролем. Отдельностоящее исполнение дает свободу размещения на столешнице, под навесным шкафом или на вспомогательной тумбе, что важно для небольших кухонь, студий и офисных пространств. По сочетанию объема 20 л, мощности 700 Вт, механического управления и набора автоматических режимов Vitek VT-MW1220 выглядит рациональным выбором для тех, кому нужна простая в обращении и визуально сдержанная микроволновая печь с понятной логикой.