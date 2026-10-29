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Микроволновая печь Vekta TS720ATS купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Vekta TS720ATS

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Микроволновая печь Vekta TS720ATS - фото 1
Микроволновая печь Vekta TS720ATS - фото 2
Микроволновая печь Vekta TS720ATS - фото 3
Микроволновая печь Vekta TS720ATS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Vekta TS720ATS - фото 1
  • Микроволновая печь Vekta TS720ATS - фото 2
  • Микроволновая печь Vekta TS720ATS - фото 3
  • Микроволновая печь Vekta TS720ATS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 630 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 203088
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь Vekta TS720ATS
7 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vekta
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
46х36х26
Вес, кг.
10

Описание товара Микроволновая печь Vekta TS720ATS

Микроволновая печь станет верным помощником на кухне, в ней с легкостью можно разогреть пищу, разморозить продукты или приготовить любимое блюдо. Привычное и понятное управление не покажется сложным в обращении. Благодаря эмалевому покрытию внутреннюю камеру легко поддерживать в чистоте.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Vekta TS720ATS




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Характеристики
Бренд
Vekta
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Микроволновая печь станет верным помощником на кухне, в ней с легкостью можно разогреть пищу, разморозить продукты или приготовить любимое блюдо. Привычное и понятное управление не покажется сложным в обращении. Благодаря эмалевому покрытию внутреннюю камеру легко поддерживать в чистоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Vekta TS720ATS - данный товар вы можете купить по цене 7630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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