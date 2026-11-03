Микроволновая печь BBK 20MWG-732T/B-M 20л. 700Вт черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
255
Управление
электронное
Мощность микроволн
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб.
В наличии
Код товара: 222758
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 450 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Объем
20
Цвет
черный
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
255
Управление
электронное
Мощность микроволн
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х39х29
Вес, кг.
12
Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWG-732T/B-M 20л. 700Вт черная
Микроволновая печь 20MWG-732T/B-M раскроет перед вами новые возможности в приготовлении вкусных, полезных и разнообразных блюд. В одном устройстве сочетаются различные функции, позволяющие готовить за более короткое время. Сэкономить время помогают функции автоматической разморозки и программы автоматического приготовления. Электронное управление, меню на русском языке, таймер и часы облегчают процесс приготовления и делают его более приятным, легким и быстрым. Использование режима гриль подарит вашим мясным или рыбным блюдам неповторимый аромат и золотистую хрустящую корочку.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Объем
20
Цвет
черный
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
255
Управление
электронное
Мощность микроволн
700
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь 20MWG-732T/B-M раскроет перед вами новые возможности в приготовлении вкусных, полезных и разнообразных блюд. В одном устройстве сочетаются различные функции, позволяющие готовить за более короткое время. Сэкономить время помогают функции автоматической разморозки и программы автоматического приготовления. Электронное управление, меню на русском языке, таймер и часы облегчают процесс приготовления и делают его более приятным, легким и быстрым. Использование режима гриль подарит вашим мясным или рыбным блюдам неповторимый аромат и золотистую хрустящую корочку.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Микроволновая печь BBK 20MWG-732T/B-M 20л. 700Вт черная - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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