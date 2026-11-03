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Микроволновая печь BBK 20MWG-732T/B-M 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь BBK 20MWG-732T/B-M 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь BBK 20MWG-732T/B-M 20л. 700Вт черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
255
Управление
электронное
Мощность микроволн
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 222758
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь BBK 20MWG-732T/B-M 20л. 700Вт черная
6 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Объем
20
Цвет
черный
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
255
Управление
электронное
Мощность микроволн
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х39х29
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWG-732T/B-M 20л. 700Вт черная

Микроволновая печь 20MWG-732T/B-M раскроет перед вами новые возможности в приготовлении вкусных, полезных и разнообразных блюд. В одном устройстве сочетаются различные функции, позволяющие готовить за более короткое время. Сэкономить время помогают функции автоматической разморозки и программы автоматического приготовления. Электронное управление, меню на русском языке, таймер и часы облегчают процесс приготовления и делают его более приятным, легким и быстрым. Использование режима гриль подарит вашим мясным или рыбным блюдам неповторимый аромат и золотистую хрустящую корочку.



Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWG-732T/B-M 20л. 700Вт черная




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Объем
20
Цвет
черный
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
255
Управление
электронное
Мощность микроволн
700
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь 20MWG-732T/B-M раскроет перед вами новые возможности в приготовлении вкусных, полезных и разнообразных блюд. В одном устройстве сочетаются различные функции, позволяющие готовить за более короткое время. Сэкономить время помогают функции автоматической разморозки и программы автоматического приготовления. Электронное управление, меню на русском языке, таймер и часы облегчают процесс приготовления и делают его более приятным, легким и быстрым. Использование режима гриль подарит вашим мясным или рыбным блюдам неповторимый аромат и золотистую хрустящую корочку.


Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 20MWG-732T/B-M 20л. 700Вт черная - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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