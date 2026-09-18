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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221654
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Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWG-733T/BS-M 20л. 700Вт серебристый
Микроволновая печь BBK 20MWG-733T / BS-M окажется полезна при разогреве пищи и ее приготовлении. Она выполнена известным производителем и обладает сбалансированными характеристиками. Цвет – серебристый покупателям понравится внешнее исполнение. BBK 20MWG-733T / BS-M обладает мощностью микроволн 700 Вт. При работе она потребляет до 1200 Вт электрической энергии. Камера на 20 литров она обладает оптимальными габаритами для дальнейшего применения микроволновой печи. В представленной модели используется гриль. Он применяется для приготовления различных блюд позволяет придать им особый вкус. Присутствуют комбинированные режимы с использованием гриля и микроволн.
Микроволновая печь BBK 20MWG-733T / BS-M окажется полезна при разогреве пищи и ее приготовлении. Она выполнена известным производителем и обладает сбалансированными характеристиками. Цвет – серебристый покупателям понравится внешнее исполнение. BBK 20MWG-733T / BS-M обладает мощностью микроволн 700 Вт. При работе она потребляет до 1200 Вт электрической энергии. Камера на 20 литров она обладает оптимальными габаритами для дальнейшего применения микроволновой печи. В представленной модели используется гриль. Он применяется для приготовления различных блюд позволяет придать им особый вкус. Присутствуют комбинированные режимы с использованием гриля и микроволн.
Микроволновая печь BBK 20MWG-733T/BS-M 20л. 700Вт серебристый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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