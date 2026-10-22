Блендер погружной Scarlett SC-HB42F08 900Вт черный
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Характеристики
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
В наличии
Код товара: 751058
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2 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
венчик для взбивания, малый измельчитель
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
"9 скоростных режимов Наличие 9 скоростей позволяет выбрать режим работы, оптимальный для конкретного вида продуктов Режим TURBO Активируйте режим «?Турбо», для измельчения наиболее твёрдых продуктов Марка стали STEEL PRO Все погружные части и ножи блендера выполнены из долговечной нержавеющей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х13
Вес, г.
900
Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42F08 900Вт черный
Scarlett SC-HB42F08 – современный погружной блендер 3в1 предназначен для измельчения, взбивания и смешивания продуктов. Погружная часть блендера изготовлена из нержавеющей стали марки Steel Pro, которая отлично подходит для приготовления блюд любой температуры. Блендер станет незаменимым помощником на кухне, ведь он имеет 2 скоростных режима, включая турбо режим, что позволит справиться с кулинарными задачами любой сложности. В комплект блендера включены: насадка для измельчения и смешивания, мини-измельчитель, объём которого составляет 500 мл, а также металлический венчик для взбивания.
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Теги товара: для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Бренд
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
венчик для взбивания, малый измельчитель
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
"9 скоростных режимов Наличие 9 скоростей позволяет выбрать режим работы, оптимальный для конкретного вида продуктов Режим TURBO Активируйте режим «?Турбо», для измельчения наиболее твёрдых продуктов Марка стали STEEL PRO Все погружные части и ножи блендера выполнены из долговечной нержавеющей
Страна производитель
Китай
Scarlett SC-HB42F08 – современный погружной блендер 3в1 предназначен для измельчения, взбивания и смешивания продуктов. Погружная часть блендера изготовлена из нержавеющей стали марки Steel Pro, которая отлично подходит для приготовления блюд любой температуры. Блендер станет незаменимым помощником на кухне, ведь он имеет 2 скоростных режима, включая турбо режим, что позволит справиться с кулинарными задачами любой сложности. В комплект блендера включены: насадка для измельчения и смешивания, мини-измельчитель, объём которого составляет 500 мл, а также металлический венчик для взбивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F08 900Вт черный - по цене 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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