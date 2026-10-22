Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42F40 2200Вт серебристый/черный
Блендер SCARLETT SC-HB42F40 – стильный и функциональный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. С его помощью вы сможете быстро и легко приготовить разнообразные блюда: от супов и соусов до муссов и коктейлей. Благодаря мощности 2200 Вт и 9 скоростным режимам он легко справится с измельчением, смешиванием и взбиванием любых продуктов.В комплект входит венчик, измельчитель на 500 мл и насадка-блендер из нержавеющей стали повышенной прочности. Венчик поможет взбить легкое тесто и яичные белки, измельчитель с легкостью справится с твёрдыми и замороженными продуктами, такими как морковь, свёкла, орехи, специи, кофейные зёрна, крупы и лёд.Погружная часть и лезвия ножа выполнены из стали повышенной прочности STEEL PRO и способны переработать продукты любой температуры.9 скоростей и режим TURBO позволяют подобрать режим под любой тип продукта.Эргономичный дизайн и мерный стакан на 700 мл делают использование блендера максимально удобным. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Тип товара: погружной. Мощность: 2200 Вт. Тип управления: механический. Турборежим: да. Плавная регулировка скорости: да. Количество скоростей: 9. Импульсный режим работы: да. Количество насадок: 3 шт.. Измельчитель: да. Венчик для взбивания: да. Емкость стакана: 0.7 л. Емкость измельчителя: 0.5 л. Материал корпуса : пластик. Материал чаши: пластик. Материал погружной части: нержавеющая сталь. Цвет: черный. Длина сетевого шнура: 1 м. Высота: 40 см. Ширина: 5 см. Глубина: 6.5 см. Вес: 1.35 кг. Серия: SC-HB42F40 Бренд - SCARLETT. Производитель - Китай. Артикул - SC-HB42F40. Штрихкод - 5050370332886
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Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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