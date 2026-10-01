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Телевизор D-LED 32" 32V37SE RU TOSHIBA купить с доставкой в Москве
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Телевизор D-LED 32" 32V37SE RU TOSHIBA

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор D-LED 32&quot; 32V37SE RU TOSHIBA - фото 5
  • Телевизор D-LED 32&quot; 32V37SE RU TOSHIBA - фото 6
  • Телевизор D-LED 32&quot; 32V37SE RU TOSHIBA - фото 7
  • Телевизор D-LED 32&quot; 32V37SE RU TOSHIBA - фото 8
  • Телевизор D-LED 32&quot; 32V37SE RU TOSHIBA - фото 9
  • Телевизор D-LED 32&quot; 32V37SE RU TOSHIBA - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 400 руб. 
В наличии
Код товара: 750800
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор D-LED 32" 32V37SE RU TOSHIBA
19 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Телевизор D-LED 32" 32V37SE RU TOSHIBA

Телевизор Toshiba с экраном QLED диагональю 32 дюйма — компактный вариант для дома, когда хочется разместить экран без лишнего пространства. Разрешение Full HD (1080p) подходит для повседневного просмотра, а Smart TV на операционной системе HomeOS открывает доступ к умным функциям телевизора. Поддержка Wi?Fi и Bluetooth расширяет возможности подключения. Цифровые тюнеры DVB-S2, DVB-S, DVB-T, DVB-T2 и DVB-C позволяют принимать разные типы телевизионного сигнала. Суммарная выходная мощность аудиосистемы — 14 Вт, для подключения устройств предусмотрены два HDMI.

Отзывы о товаре Телевизор D-LED 32" 32V37SE RU TOSHIBA




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Развернуть
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Toshiba с экраном QLED диагональю 32 дюйма — компактный вариант для дома, когда хочется разместить экран без лишнего пространства. Разрешение Full HD (1080p) подходит для повседневного просмотра, а Smart TV на операционной системе HomeOS открывает доступ к умным функциям телевизора. Поддержка Wi?Fi и Bluetooth расширяет возможности подключения. Цифровые тюнеры DVB-S2, DVB-S, DVB-T, DVB-T2 и DVB-C позволяют принимать разные типы телевизионного сигнала. Суммарная выходная мощность аудиосистемы — 14 Вт, для подключения устройств предусмотрены два HDMI.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор D-LED 32" 32V37SE RU TOSHIBA - стоимость товара 19400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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