Телевизор ASANO 43" DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750711
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Пульт с голосовым управлением
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, D-Sub (VGA), антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.02х0.65х0.12
Вес, кг.
9
Описание товара Телевизор ASANO 43" DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T
LED-телевизор Asano 43LF5020T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 43-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в Full HD разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.
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Бренд
Комплектация
Пульт с голосовым управлением
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, D-Sub (VGA), антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Беларусь
LED-телевизор Asano 43LF5020T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 43-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в Full HD разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.
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Телевизор ASANO 43" DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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