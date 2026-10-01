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Телевизор LEFF 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T купить с доставкой в Москве
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Телевизор LEFF 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T

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Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T - фото 2
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Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T - фото 4
Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T - фото 5
Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T - фото 1
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T - фото 2
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T - фото 3
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T - фото 4
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T - фото 5
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 260 руб. 
В наличии
Код товара: 750734
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор LEFF 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T
18 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.02х0.65х0.12
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор LEFF 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T

LED-телевизор Leff 43F691T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 43-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в Full HD разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T




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Характеристики
Бренд
LEFF
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Leff 43F691T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 43-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в Full HD разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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