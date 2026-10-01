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Телевизор ASANO 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T купить с доставкой в Москве
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Телевизор ASANO 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T

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Телевизор ASANO 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T - фото 2
Телевизор ASANO 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T - фото 1
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T - фото 2
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 470 руб. 
В наличии
Код товара: 750712
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор ASANO 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T
18 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, антенный вход, композитный AV, RJ-45 (Ethernet), стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.02х0.65х0.12
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор ASANO 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T

? Телевизор ASANO 43LF5011T — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное изображение и современные функции по доступной цене. С диагональю экрана 43 дюйма и разрешением Full HD, он обеспечит яркие и четкие картинки, которые сделают просмотр фильмов и передач по-настоящему увлекательным. ? Благодаря платформе Smart TV на базе Салют ТВ, вы сможете наслаждаться множеством приложений и контента прямо на экране. Легкий доступ к любимым стриминговым сервисам и возможность установки новых приложений делают этот телевизор настоящим центром развлечений. ? Безрамочный дизайн придаёт устройству современный вид и позволяет сосредоточиться на изображении, не отвлекаясь на лишние детали. А с технологией прямой подсветки (Direct LED) вы получите равномерное освещение и насыщенные цвета. ?? Не забывайте, что телевизор поддерживает Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет легко подключать его к другим устройствам и наслаждаться беспроводным контентом. ? Удобное управление с помощью голосового поиска и пульта с микрофоном делает использование телевизора ещё более комфортным. А наличие нескольких HDMI и USB портов позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли и флешки. ? С мощностью звуковой системы в 14 Вт и поддержкой выхода на наушники, вы сможете наслаждаться качественным звуком, создавая атмосферу кинотеатра прямо у себя дома. ? Этот телевизор станет отличным дополнением для кухни или дачи, обеспечивая доступ к развлекательному контенту в любом месте.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T




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Характеристики
Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, антенный вход, композитный AV, RJ-45 (Ethernet), стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Описание
? Телевизор ASANO 43LF5011T — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное изображение и современные функции по доступной цене. С диагональю экрана 43 дюйма и разрешением Full HD, он обеспечит яркие и четкие картинки, которые сделают просмотр фильмов и передач по-настоящему увлекательным. ? Благодаря платформе Smart TV на базе Салют ТВ, вы сможете наслаждаться множеством приложений и контента прямо на экране. Легкий доступ к любимым стриминговым сервисам и возможность установки новых приложений делают этот телевизор настоящим центром развлечений. ? Безрамочный дизайн придаёт устройству современный вид и позволяет сосредоточиться на изображении, не отвлекаясь на лишние детали. А с технологией прямой подсветки (Direct LED) вы получите равномерное освещение и насыщенные цвета. ?? Не забывайте, что телевизор поддерживает Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет легко подключать его к другим устройствам и наслаждаться беспроводным контентом. ? Удобное управление с помощью голосового поиска и пульта с микрофоном делает использование телевизора ещё более комфортным. А наличие нескольких HDMI и USB портов позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли и флешки. ? С мощностью звуковой системы в 14 Вт и поддержкой выхода на наушники, вы сможете наслаждаться качественным звуком, создавая атмосферу кинотеатра прямо у себя дома. ? Этот телевизор станет отличным дополнением для кухни или дачи, обеспечивая доступ к развлекательному контенту в любом месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 18470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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