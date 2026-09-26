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Kenny Wayne Shepherd - Ledbetter Heights (0732388022885) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kenny Wayne Shepherd - Ledbetter Heights (0732388022885) виниловая пластинка

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Kenny Wayne Shepherd - Ledbetter Heights (0732388022885) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Wayne Shepherd
Альбом (сингл)
Ledbetter Heights
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750276
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Kenny Wayne Shepherd - Ledbetter Heights (0732388022885) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ram
Barcode
[0732388022885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Wayne Shepherd
Альбом (сингл)
Ledbetter Heights
Жанр
Jazz
Трек-лист
Born With A Broken Heart, Deja Voodoo, Aberdeen, Shame, Shame, Shame, One Foot On The Path, Everybody Gets The Blues, While We Cry (Live), I'm Leaving You (Commit A Crime), (Let Me Up) I've Had Enough, Riverside, What's Goin' Down, Ledbetter Heights
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Wayne Shepherd - Ledbetter Heights (0732388022885) виниловая пластинка

Релиз Ledbetter Heights (The 30th Anniversary Sessions) от Kenny Wayne Shepherd — это полноценное юбилейное переиздание с полной новой перезаписью культового дебютного альбома музыканта 1995 года. Новая версия выпущена 8 мая 2026 года под лейблом Ram Records при дистрибуции Thirty Tigers. В оригинале выпущенный в 1995 году 18-летним Кенни Уэйном Шеппардом, альбом Ledbetter Heights перевернул индустрию, ворвавшись в топ-чарты во времена засилья гранжа. Спустя 30 лет Шеппард полностью переписал материал с позиции зрелого и умудренного опытом музыканта. Главное отличие версии 2026 года от оригинала — смещение фокуса с юношеской гитарной скорости на глубокое эмоциональное «чувство» каждой фразы и продуманные аранжировки. Место вокалиста в студии занял его многолетний соратник Noah Hunt, а за барабаны сел легендарный Chris Layton (из Double Trouble Стиви Рэя Вона). Альбом звучит плотнее, объемнее и взрослее.

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Характеристики
Бренд
Ram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ram
Barcode
[0732388022885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Wayne Shepherd
Альбом (сингл)
Ledbetter Heights
Жанр
Jazz
Трек-лист
Born With A Broken Heart, Deja Voodoo, Aberdeen, Shame, Shame, Shame, One Foot On The Path, Everybody Gets The Blues, While We Cry (Live), I'm Leaving You (Commit A Crime), (Let Me Up) I've Had Enough, Riverside, What's Goin' Down, Ledbetter Heights
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Релиз Ledbetter Heights (The 30th Anniversary Sessions) от Kenny Wayne Shepherd — это полноценное юбилейное переиздание с полной новой перезаписью культового дебютного альбома музыканта 1995 года. Новая версия выпущена 8 мая 2026 года под лейблом Ram Records при дистрибуции Thirty Tigers. В оригинале выпущенный в 1995 году 18-летним Кенни Уэйном Шеппардом, альбом Ledbetter Heights перевернул индустрию, ворвавшись в топ-чарты во времена засилья гранжа. Спустя 30 лет Шеппард полностью переписал материал с позиции зрелого и умудренного опытом музыканта. Главное отличие версии 2026 года от оригинала — смещение фокуса с юношеской гитарной скорости на глубокое эмоциональное «чувство» каждой фразы и продуманные аранжировки. Место вокалиста в студии занял его многолетний соратник Noah Hunt, а за барабаны сел легендарный Chris Layton (из Double Trouble Стиви Рэя Вона). Альбом звучит плотнее, объемнее и взрослее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Wayne Shepherd - Ledbetter Heights (0732388022885) виниловая пластинка - стоимость товара 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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