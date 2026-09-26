Kenny Wayne Shepherd - Ledbetter Heights (0732388022885) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kenny Wayne Shepherd - Ledbetter Heights (0732388022885) виниловая пластинка
Релиз Ledbetter Heights (The 30th Anniversary Sessions) от Kenny Wayne Shepherd — это полноценное юбилейное переиздание с полной новой перезаписью культового дебютного альбома музыканта 1995 года. Новая версия выпущена 8 мая 2026 года под лейблом Ram Records при дистрибуции Thirty Tigers. В оригинале выпущенный в 1995 году 18-летним Кенни Уэйном Шеппардом, альбом Ledbetter Heights перевернул индустрию, ворвавшись в топ-чарты во времена засилья гранжа. Спустя 30 лет Шеппард полностью переписал материал с позиции зрелого и умудренного опытом музыканта. Главное отличие версии 2026 года от оригинала — смещение фокуса с юношеской гитарной скорости на глубокое эмоциональное «чувство» каждой фразы и продуманные аранжировки. Место вокалиста в студии занял его многолетний соратник Noah Hunt, а за барабаны сел легендарный Chris Layton (из Double Trouble Стиви Рэя Вона). Альбом звучит плотнее, объемнее и взрослее.
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