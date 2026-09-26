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Hudson Mohawke - Cry Sugar (coloured) (0801061115517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hudson Mohawke - Cry Sugar (coloured) (0801061115517) виниловая пластинка

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Hudson Mohawke - Cry Sugar (coloured) (0801061115517) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hudson Mohawke
Альбом (сингл)
Cry Sugar
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750262
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Загружаем...
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Hudson Mohawke - Cry Sugar (coloured) (0801061115517) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061115517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hudson Mohawke
Альбом (сингл)
Cry Sugar
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Ingle Nook, Intentions, Expo, Behold, Bicstan, Stump, Dance Forever, Bow, Is It Supposed, Lonely Days, Redeem, Rain Shadow, KPIPE, 3 Sheets To The Wind, Some Buzz, Tincture, Nork 69, Come A Little Closer, Ingle Nook Slumber
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hudson Mohawke - Cry Sugar (coloured) (0801061115517) виниловая пластинка

Третий альбом Хадсона Мохоука, «Cry Sugar», углубляет его практику создания мотивирующей музыки для завсегдатаев клубов — он поднимает настроение разгулу и вдохновляет многих своим собственным стилем гимнического максимализма. Сменив свои корни в темных британских переулках, полных неприязни к жителям Глазго, на студийные сессии с обкуренными тенорами, вдохновленными Паваротти, и пьяными струнными квартетами, Мохоук продолжает проявлять интерес к слиянию высокой и низкой культуры. В конце. концов, он действительно является архитектором вершин высококачественного трэп-продакшена, получившего развитие в 2010-х годах — стиля, который был присвоен во всем, от студенческих вечеринок, заваленных пивными банками, до рекламных роликов Arby's. Таким образом, американский декаданс становится сценой для процветания его музыки, где диджейская будка превращается в подиум композитора, на котором он дирижирует напряженной драмой между развратом и апокалипсисом, «сценой» клубной культуры 2022 года.

Отзывы о товаре Hudson Mohawke - Cry Sugar (coloured) (0801061115517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061115517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hudson Mohawke
Альбом (сингл)
Cry Sugar
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Ingle Nook, Intentions, Expo, Behold, Bicstan, Stump, Dance Forever, Bow, Is It Supposed, Lonely Days, Redeem, Rain Shadow, KPIPE, 3 Sheets To The Wind, Some Buzz, Tincture, Nork 69, Come A Little Closer, Ingle Nook Slumber
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Третий альбом Хадсона Мохоука, «Cry Sugar», углубляет его практику создания мотивирующей музыки для завсегдатаев клубов — он поднимает настроение разгулу и вдохновляет многих своим собственным стилем гимнического максимализма. Сменив свои корни в темных британских переулках, полных неприязни к жителям Глазго, на студийные сессии с обкуренными тенорами, вдохновленными Паваротти, и пьяными струнными квартетами, Мохоук продолжает проявлять интерес к слиянию высокой и низкой культуры. В конце. концов, он действительно является архитектором вершин высококачественного трэп-продакшена, получившего развитие в 2010-х годах — стиля, который был присвоен во всем, от студенческих вечеринок, заваленных пивными банками, до рекламных роликов Arby's. Таким образом, американский декаданс становится сценой для процветания его музыки, где диджейская будка превращается в подиум композитора, на котором он дирижирует напряженной драмой между развратом и апокалипсисом, «сценой» клубной культуры 2022 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hudson Mohawke - Cry Sugar (coloured) (0801061115517) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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