Hudson Mohawke - Cry Sugar (0801061034719) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hudson Mohawke - Cry Sugar (0801061034719) виниловая пластинка
Третий альбом Хадсона Мохоука, «Cry Sugar», углубляет его практику создания мотивирующей музыки для завсегдатаев клубов — он поднимает настроение разгулу и вдохновляет многих своим собственным стилем гимнического максимализма. Сменив свои корни в темных британских переулках, полных неприязни к жителям Глазго, на студийные сессии с обкуренными тенорами, вдохновленными Паваротти, и пьяными струнными квартетами, Мохоук продолжает проявлять интерес к слиянию высокой и низкой культуры. В конце. концов, он действительно является архитектором вершин высококачественного трэп-продакшена, получившего развитие в 2010-х годах — стиля, который был присвоен во всем, от студенческих вечеринок, заваленных пивными банками, до рекламных роликов Arby's. Таким образом, американский декаданс становится сценой для процветания его музыки, где диджейская будка превращается в подиум композитора, на котором он дирижирует напряженной драмой между развратом и апокалипсисом, «сценой» клубной культуры 2022 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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