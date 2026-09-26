Cressida - Asylum (4009910222416) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cressida - Asylum (4009910222416) виниловая пластинка
Коллекционное переиздание альбома "Asylum" группы Cressida. Ремастеринг студийника сделан на легендарной студии Эбби-Роуд с использованием технологии Half Speed Mastering. Сведением звука занимался музыкальный продюсер Джон Астли, известный своей работой над переизданиями The Who, Led Zeppelin и других звезд. Обложка полностью повторяет оригинальный конверт. "Asylum" - второй и последний студийный альбом рокеров Cressida, изданный в 1971 году. Пластинка была записана уже новым составом группы, так команду покинул Джон Хейуорт, а на его место пришли сразу два новых гитариста и флейтист. Несмотря на то, что Cressida осталась без своего главного композитора, новая работа коллектива оказалась ничуть не хуже предыдущей. Значительную часть лонгплея занимают инструментальные композиции. История британских рокеров Cressida началась в марте 1968 года, когда гитарист Джон Хейворт познакомился с вокалистом Ангусом и они создали собственную команду. Но настоящими мастерами прог-рока им удалось стать лишь с приходом клавишника Питера Дженнингса. Команда подписала контракт с Vertigo и уже в 1970 выпустила дебютный альбом. В скором времени вышел второй студийник "Asylum", но несмотря на высокие оценки музыкальных критиков, лейбл решил не продлевать контракт с группой. В результате одна из наиболее самобытных прогрессивных групп Англии прекратила свое существование.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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