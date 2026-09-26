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Billie Holiday - Billie Holiday (8435723701880) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billie Holiday - Billie Holiday (8435723701880) виниловая пластинка

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Billie Holiday - Billie Holiday (8435723701880) виниловая пластинка - фото 1
Billie Holiday - Billie Holiday (8435723701880) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Billie Holiday
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Holiday - Billie Holiday (8435723701880) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Holiday - Billie Holiday (8435723701880) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749942
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billie Holiday - Billie Holiday (8435723701880) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Billie Holiday
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Love For Sale, Moonglow, Everything I Have Is Yours, If The Moon Turns Green, Stormy Blues, Softly, Autumn In New York, How Deep Is Your Ocean?, What A Little Moonlight Can Do, I Cried For You, I Love You, Autumn In New York (alternate take)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - Billie Holiday (8435723701880) виниловая пластинка

Билли Холидей начала свою карьеру звукозаписи с выдающейся серии выступлений в небольших группах на лейбле Columbia, записанных в период с 1935 по 1941 год. Когда в 1952 году она подписала свой последний долгосрочный контракт с Норманом Гранцем, он попытался повторить волшебство выступлений в небольших группах, окружив её блестящими джазовыми солистами того времени. Этот альбом, содержащий записи с её сессий 1952 и 1954 годов, первоначально был выпущен на 10-дюймовой виниловой пластинке на лейбле Гранца, Clef Records, а здесь он дополнен четырьмя дополнительными треками.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Billie Holiday - Billie Holiday (8435723701880) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Billie Holiday
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Love For Sale, Moonglow, Everything I Have Is Yours, If The Moon Turns Green, Stormy Blues, Softly, Autumn In New York, How Deep Is Your Ocean?, What A Little Moonlight Can Do, I Cried For You, I Love You, Autumn In New York (alternate take)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Билли Холидей начала свою карьеру звукозаписи с выдающейся серии выступлений в небольших группах на лейбле Columbia, записанных в период с 1935 по 1941 год. Когда в 1952 году она подписала свой последний долгосрочный контракт с Норманом Гранцем, он попытался повторить волшебство выступлений в небольших группах, окружив её блестящими джазовыми солистами того времени. Этот альбом, содержащий записи с её сессий 1952 и 1954 годов, первоначально был выпущен на 10-дюймовой виниловой пластинке на лейбле Гранца, Clef Records, а здесь он дополнен четырьмя дополнительными треками.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - Billie Holiday (8435723701880) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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