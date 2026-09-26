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Various Artists - Rockabilly & Twist (0090204656806) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Rockabilly & Twist (0090204656806) виниловая пластинка

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Various Artists - Rockabilly &amp; Twist (0090204656806) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Rockabilly &amp; Twist (0090204656806) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rockabilly & Twist
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Rockabilly &amp; Twist (0090204656806) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Rockabilly &amp; Twist (0090204656806) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749861
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Rockabilly & Twist (0090204656806) виниловая пластинка
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0090204656806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rockabilly & Twist
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sam Cooke– Twisting The Night Away, Cliff Richard & The Shadows– Do You Wanna Dance, Chubby Checker– The Twist, Ricky Nelson (2)– My Babe, Tony Sheridon*– Ya, Ya, Little Richard– Good Golly Miss Molly, Johnny Burnette– Rock Billie Boogie, Vince Everett– Such A Night, Bill Haley And His Comets– Rock Around The Clock, The Champs– Tequila, Bill Haley And His Comets– See You Leter Alligator, Fats Domino– Let The Four Winds Blow, Chubby Checker– Let's Twist Again, Ivan (11)– Real Wild Child, Chuck Be
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Rockabilly & Twist (0090204656806) виниловая пластинка

Великие артисты и легенды этой фантастической эпохи сегодня так же популярны, как и прежде. Пусть радио и музыкальные автоматы возродят дух таких исполнителей, как Сэм Кук, Чабби Чекер, Литтл Ричард и Рики Нельсон. Теперь доступно и на виниле!

Отзывы о товаре Various Artists - Rockabilly & Twist (0090204656806) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0090204656806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rockabilly & Twist
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sam Cooke– Twisting The Night Away, Cliff Richard & The Shadows– Do You Wanna Dance, Chubby Checker– The Twist, Ricky Nelson (2)– My Babe, Tony Sheridon*– Ya, Ya, Little Richard– Good Golly Miss Molly, Johnny Burnette– Rock Billie Boogie, Vince Everett– Such A Night, Bill Haley And His Comets– Rock Around The Clock, The Champs– Tequila, Bill Haley And His Comets– See You Leter Alligator, Fats Domino– Let The Four Winds Blow, Chubby Checker– Let's Twist Again, Ivan (11)– Real Wild Child, Chuck Be
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Великие артисты и легенды этой фантастической эпохи сегодня так же популярны, как и прежде. Пусть радио и музыкальные автоматы возродят дух таких исполнителей, как Сэм Кук, Чабби Чекер, Литтл Ричард и Рики Нельсон. Теперь доступно и на виниле!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Rockabilly & Twist (0090204656806) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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