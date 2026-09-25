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Cyber Space - Time Machine (0090204656738) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cyber Space - Time Machine (0090204656738) виниловая пластинка

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Cyber Space - Time Machine (0090204656738) виниловая пластинка - фото 1
Cyber Space - Time Machine (0090204656738) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cyber Space
Альбом (сингл)
Time Machine
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cyber Space - Time Machine (0090204656738) виниловая пластинка - фото 1
  • Cyber Space - Time Machine (0090204656738) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749851
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cyber Space - Time Machine (0090204656738) виниловая пластинка
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0090204656738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cyber Space
Альбом (сингл)
Time Machine
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Disco (Don't Stop), Planet Of The Titans, Time Machine, Powertracks, Journey To The Center Of Time, Star Machine, Danger From Space, Last Flight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cyber Space - Time Machine (0090204656738) виниловая пластинка

Виниловый альбом Cyber Space — Time Machine, выпущенный в 2019 году. В него вошли несколько треков, включая одноимённый трек Time Machine

Отзывы о товаре Cyber Space - Time Machine (0090204656738) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0090204656738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cyber Space
Альбом (сингл)
Time Machine
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Disco (Don't Stop), Planet Of The Titans, Time Machine, Powertracks, Journey To The Center Of Time, Star Machine, Danger From Space, Last Flight
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловый альбом Cyber Space — Time Machine, выпущенный в 2019 году. В него вошли несколько треков, включая одноимённый трек Time Machine
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cyber Space - Time Machine (0090204656738) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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