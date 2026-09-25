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Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка

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Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 1
Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 2
Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 3
Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 4
Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 5
Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 6
Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 7
Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 8
Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 9
Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 10
Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Squid
Альбом (сингл)
Bright Green Field
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 1
  • Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 2
  • Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 3
  • Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 4
  • Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 5
  • Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 6
  • Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 7
  • Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 8
  • Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 9
  • Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 10
  • Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749833
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061031411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Squid
Альбом (сингл)
Bright Green Field
Жанр
панк
Трек-лист
Resolution Square, G.S.K., Narrator, Boy Racers, Paddling, Documentary Filmmaker, 2010, The Flyover, Peel St., Global Groove, Pamphlets
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом британской группы Squid, сочетающий пост-панк, краут-рок, арт-рок и экспериментальную электронику. Bright Green Field отличается напряжённой ритмикой, необычной структурой композиций и энергичным вокалом. Альбом вышел в 2021 году на Warp Records.

Отзывы о товаре Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061031411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Squid
Альбом (сингл)
Bright Green Field
Жанр
панк
Трек-лист
Resolution Square, G.S.K., Narrator, Boy Racers, Paddling, Documentary Filmmaker, 2010, The Flyover, Peel St., Global Groove, Pamphlets
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный студийный альбом британской группы Squid, сочетающий пост-панк, краут-рок, арт-рок и экспериментальную электронику. Bright Green Field отличается напряжённой ритмикой, необычной структурой композиций и энергичным вокалом. Альбом вышел в 2021 году на Warp Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Squid - Bright Green Field (0801061031411) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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