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Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка

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Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 1
Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 2
Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 3
Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 4
Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 5
Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 6
Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Speedy J.
Альбом (сингл)
Ginger
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 1
  • Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 2
  • Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 3
  • Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 4
  • Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 5
  • Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 6
  • Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749829
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614707205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Speedy J.
Альбом (сингл)
Ginger
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Ginger, Fill 4, Beam Me Up!, R2 D2, Fill 14, Basic Design, Perfect Pitch, Flashback, Pepper, De-Orbit
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Artificial Intelligence – 06
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом нидерландского электронного музыканта Speedy J, первоначально выпущенный в 1993 году в рамках серии Artificial Intelligence лейбла Warp Records. Сочетание техно, эмбиентных текстур и экспериментальной электроники. Данное издание — ремастированное переиздание 2023 года на двойном виниле.

Отзывы о товаре Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614707205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Speedy J.
Альбом (сингл)
Ginger
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Ginger, Fill 4, Beam Me Up!, R2 D2, Fill 14, Basic Design, Perfect Pitch, Flashback, Pepper, De-Orbit
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Artificial Intelligence – 06
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дебютный студийный альбом нидерландского электронного музыканта Speedy J, первоначально выпущенный в 1993 году в рамках серии Artificial Intelligence лейбла Warp Records. Сочетание техно, эмбиентных текстур и экспериментальной электроники. Данное издание — ремастированное переиздание 2023 года на двойном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Speedy J. - Ginger (5056614707205) виниловая пластинка – стоимость товара 5240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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