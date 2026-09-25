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Kwes. - Kinds (coloured) (5056818803840) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kwes. - Kinds (coloured) (5056818803840) виниловая пластинка

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Kwes. - Kinds (coloured) (5056818803840) виниловая пластинка - фото 1
Kwes. - Kinds (coloured) (5056818803840) виниловая пластинка - фото 2
Kwes. - Kinds (coloured) (5056818803840) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kwes.
Альбом (сингл)
Kinds
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kwes. - Kinds (coloured) (5056818803840) виниловая пластинка - фото 1
  • Kwes. - Kinds (coloured) (5056818803840) виниловая пластинка - фото 2
  • Kwes. - Kinds (coloured) (5056818803840) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749820
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kwes. - Kinds (coloured) (5056818803840) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818803840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kwes.
Альбом (сингл)
Kinds
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
White Blue Violet, Blue White Cyan, Blue Violet, Brown Green Yellow, Violet, Black (Grey), Yellow Green, Green White, Orange Blue
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kwes. - Kinds (coloured) (5056818803840) виниловая пластинка

Квес, выросший в Южном Лондоне. — продюсер, композитор и художник, сотрудничавший с Дэймоном Олбарном, Соланж Ноулз, Лойлом Карнером, Нубией Гарсией, Black Coffee, Самфой, Тирзой, Селах Сью и многими другими. Спустя восемь лет он возвращается на лейбл Warp с альбомом Kinds — масштабной, интуитивной работой, написанной после рождения дочери и исследующей восстанавливающую силу звука и цвета. Kinds знаменует собой очередной шаг в творчестве Квеса, который снова отправляется на поиски неизведанных уголков музыкальной вселенной. Альбом, записанный после периода творческого кризиса, сочетает в себе эмбиент и классическую композицию с грубоватыми текстурами шугейза. Короткий и лаконичный Kinds выдержан в духе минимализма. В то время как мир вокруг становится все более шумным, этот проект дарит спокойствие и утешение, открывая новые горизонты популярной музыки.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Kwes. - Kinds (coloured) (5056818803840) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818803840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kwes.
Альбом (сингл)
Kinds
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
White Blue Violet, Blue White Cyan, Blue Violet, Brown Green Yellow, Violet, Black (Grey), Yellow Green, Green White, Orange Blue
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Квес, выросший в Южном Лондоне. — продюсер, композитор и художник, сотрудничавший с Дэймоном Олбарном, Соланж Ноулз, Лойлом Карнером, Нубией Гарсией, Black Coffee, Самфой, Тирзой, Селах Сью и многими другими. Спустя восемь лет он возвращается на лейбл Warp с альбомом Kinds — масштабной, интуитивной работой, написанной после рождения дочери и исследующей восстанавливающую силу звука и цвета. Kinds знаменует собой очередной шаг в творчестве Квеса, который снова отправляется на поиски неизведанных уголков музыкальной вселенной. Альбом, записанный после периода творческого кризиса, сочетает в себе эмбиент и классическую композицию с грубоватыми текстурами шугейза. Короткий и лаконичный Kinds выдержан в духе минимализма. В то время как мир вокруг становится все более шумным, этот проект дарит спокойствие и утешение, открывая новые горизонты популярной музыки.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kwes. - Kinds (coloured) (5056818803840) виниловая пластинка - купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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