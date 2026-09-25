Clark - Body Rittle (0801061814915) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Clark - Body Rittle (0801061814915) виниловая пластинка
«Body Riddle»: Переиздание всеми любимого альбома 2006 года. Сейчас этот альбом считается классикой в ??дискографии Кларка, и такие продюсеры, как Arca, Rustie и Hudson Mohawke, называют его влиятельной записью. В статье для The Quietus в 2014 году Эд Гиллетт отметил: «Без преувеличения можно сказать, что альбом Кларка 2006 года «Body Riddle» — один из недооцененных шедевров электронной музыки. Его многослойные, искаженные жаром мелодии, мерцающие текстуры и мощные барабанные партии (на которых играет сам Кларк) создают прекрасную и нестабильную смесь насилия и тоски. Звучание безупречно, почти нечеловечески, окутывая слушателя средними частотами, прежде чем яростно обрушиться на него, плавно переходя от органических инструментов к невозможному, головокружительному звуковому дизайну».
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Теги товара: Инструментальная музыка
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Теги товара: Инструментальная музыка
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