Yeah Yeah Yeahs - It's Blitz (0602527025766) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Yeah Yeah Yeahs
Альбом (сингл)
It's Blitz
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749798
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527025766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Yeah Yeah Yeahs
Альбом (сингл)
It's Blitz
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Zero, Heads Will Roll, Soft Shock, Skeletons, Dull Life, Shame And Fortune, Runaway, Dragon Queen, Hysteric, Little Shadow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yeah Yeah Yeahs - It's Blitz (0602527025766) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Zero, Heads Will Roll, Soft Shock, Skeletons, Dull Life, Shame And Fortune, Runaway, Dragon Queen, Hysteric, Little Shadow
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527025766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Yeah Yeah Yeahs
Альбом (сингл)
It's Blitz
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Zero, Heads Will Roll, Soft Shock, Skeletons, Dull Life, Shame And Fortune, Runaway, Dragon Queen, Hysteric, Little Shadow
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Zero, Heads Will Roll, Soft Shock, Skeletons, Dull Life, Shame And Fortune, Runaway, Dragon Queen, Hysteric, Little Shadow
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