Thundercat - Apocalypse (coloured) (5054429177404) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thundercat - Apocalypse (coloured) (5054429177404) виниловая пластинка
1 марта виртуозный басист, певец и многократный обладатель премии «Грэмми» Thundercat выпустит особое делюкс-издание своего альбома «Apocalypse», приуроченное к десятилетию с момента его первоначального выхода в 2013 году. Новое издание отличается уникальным оформлением с радужным голографическим эффектом и помещено в прозрачный внешний чехол из ПВХ, украшенный голографическим изображением черепа. Кроме того, в релиз вошли два ранее не издававшихся трека: «Before I loved myself “I” pooped my ankles (true)» (при участии Остина Перальты и Тейлора Грейвса) и «Paris» (при участии Mono/Poly). Альбом, насыщенный выдающимися композициями — включая признанные хиты «Heartbreaks + Setbacks», «Lotus and the Jondy», «Tron Song» и взрывной космический фанк-боевик «Oh Sheit, It’s X», — демонстрирует, как Thundercat переносит фьюжн из поп-музыки, соула, электроники, прог-рока и фанка в новое, неизведанное измерение. Его фирменные басовые партии устремляются ввысь, сливаясь с астральным звучанием, созданным исполнительным продюсером альбома Flying Lotus. В числе артистов, с которыми сотрудничал Thundercat: Gorillaz, Tame Impala, Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Пак), Kaytranada, Ариана Гранде, Стиви Уандер, Кендрик Ламар, SZA, Трэвис Скотт, Снуп Догг, HAIM, Фаррелл, Херби Хэнкок, Стэнли Кларк, Майкл Макдональд, Кенни Логгинс, Жанель Монэ, Эрика Баду, Flying Lotus и многие другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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