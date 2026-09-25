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Thundercat - Apocalypse (coloured) (5054429177404) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thundercat - Apocalypse (coloured) (5054429177404) виниловая пластинка

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Thundercat - Apocalypse (coloured) (5054429177404) виниловая пластинка - фото 1
Thundercat - Apocalypse (coloured) (5054429177404) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
Apocalypse
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thundercat - Apocalypse (coloured) (5054429177404) виниловая пластинка - фото 1
  • Thundercat - Apocalypse (coloured) (5054429177404) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749735
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Thundercat - Apocalypse (coloured) (5054429177404) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429177404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
Apocalypse
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tenfold, Heartbreaks + Setbacks, The Life Aquatic, Special Stage, Tron Song, Seven, Oh Sheit It's X, Without You, Lotus And The Jondy, Evangelion, We'll Die, Before I Loved Myself “I” Pooped My Ankles (True) (бонус-трек), Paris (бонус-трек), A Message For Austin / Praise The Lord / Enter The Void
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thundercat - Apocalypse (coloured) (5054429177404) виниловая пластинка

1 марта виртуозный басист, певец и многократный обладатель премии «Грэмми» Thundercat выпустит особое делюкс-издание своего альбома «Apocalypse», приуроченное к десятилетию с момента его первоначального выхода в 2013 году. Новое издание отличается уникальным оформлением с радужным голографическим эффектом и помещено в прозрачный внешний чехол из ПВХ, украшенный голографическим изображением черепа. Кроме того, в релиз вошли два ранее не издававшихся трека: «Before I loved myself “I” pooped my ankles (true)» (при участии Остина Перальты и Тейлора Грейвса) и «Paris» (при участии Mono/Poly). Альбом, насыщенный выдающимися композициями — включая признанные хиты «Heartbreaks + Setbacks», «Lotus and the Jondy», «Tron Song» и взрывной космический фанк-боевик «Oh Sheit, It’s X», — демонстрирует, как Thundercat переносит фьюжн из поп-музыки, соула, электроники, прог-рока и фанка в новое, неизведанное измерение. Его фирменные басовые партии устремляются ввысь, сливаясь с астральным звучанием, созданным исполнительным продюсером альбома Flying Lotus. В числе артистов, с которыми сотрудничал Thundercat: Gorillaz, Tame Impala, Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Пак), Kaytranada, Ариана Гранде, Стиви Уандер, Кендрик Ламар, SZA, Трэвис Скотт, Снуп Догг, HAIM, Фаррелл, Херби Хэнкок, Стэнли Кларк, Майкл Макдональд, Кенни Логгинс, Жанель Монэ, Эрика Баду, Flying Lotus и многие другие.

Отзывы о товаре Thundercat - Apocalypse (coloured) (5054429177404) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429177404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
Apocalypse
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tenfold, Heartbreaks + Setbacks, The Life Aquatic, Special Stage, Tron Song, Seven, Oh Sheit It's X, Without You, Lotus And The Jondy, Evangelion, We'll Die, Before I Loved Myself “I” Pooped My Ankles (True) (бонус-трек), Paris (бонус-трек), A Message For Austin / Praise The Lord / Enter The Void
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
1 марта виртуозный басист, певец и многократный обладатель премии «Грэмми» Thundercat выпустит особое делюкс-издание своего альбома «Apocalypse», приуроченное к десятилетию с момента его первоначального выхода в 2013 году. Новое издание отличается уникальным оформлением с радужным голографическим эффектом и помещено в прозрачный внешний чехол из ПВХ, украшенный голографическим изображением черепа. Кроме того, в релиз вошли два ранее не издававшихся трека: «Before I loved myself “I” pooped my ankles (true)» (при участии Остина Перальты и Тейлора Грейвса) и «Paris» (при участии Mono/Poly). Альбом, насыщенный выдающимися композициями — включая признанные хиты «Heartbreaks + Setbacks», «Lotus and the Jondy», «Tron Song» и взрывной космический фанк-боевик «Oh Sheit, It’s X», — демонстрирует, как Thundercat переносит фьюжн из поп-музыки, соула, электроники, прог-рока и фанка в новое, неизведанное измерение. Его фирменные басовые партии устремляются ввысь, сливаясь с астральным звучанием, созданным исполнительным продюсером альбома Flying Lotus. В числе артистов, с которыми сотрудничал Thundercat: Gorillaz, Tame Impala, Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Пак), Kaytranada, Ариана Гранде, Стиви Уандер, Кендрик Ламар, SZA, Трэвис Скотт, Снуп Догг, HAIM, Фаррелл, Херби Хэнкок, Стэнли Кларк, Майкл Макдональд, Кенни Логгинс, Жанель Монэ, Эрика Баду, Flying Lotus и многие другие.
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Thundercat - Apocalypse (coloured) (5054429177404) виниловая пластинка - по цене 5240 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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