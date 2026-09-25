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Мойка воздуха Ballu AW-350 купить с доставкой в Москве
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Мойка воздуха Ballu AW-350

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Мойка воздуха Ballu AW-350 - фото 6
Мойка воздуха Ballu AW-350 - фото 7
Мойка воздуха Ballu AW-350 - фото 8
Мойка воздуха Ballu AW-350 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение
Установка
настольная
Цвет
белый, черный
Обслуживаемая площадь, м?
50
Источник питания
от сети
Продолжительность работы
14 ч
  • Мойка воздуха Ballu AW-350 - фото 1
  • Мойка воздуха Ballu AW-350 - фото 2
  • Мойка воздуха Ballu AW-350 - фото 3
  • Мойка воздуха Ballu AW-350 - фото 4
  • Мойка воздуха Ballu AW-350 - фото 5
  • Мойка воздуха Ballu AW-350 - фото 6
  • Мойка воздуха Ballu AW-350 - фото 7
  • Мойка воздуха Ballu AW-350 - фото 8
  • Мойка воздуха Ballu AW-350 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 241 руб. 

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13 529 руб. 

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В наличии
Код товара: 748887
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Мойка воздуха Ballu AW-350
14 241 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение
Установка
настольная
Цвет
белый, черный
Комлектация
серебряный стержень для обеззараживания воды; прорезиненные ножки
Индикация
отсутствия воды, уровня воды
Обслуживаемая площадь, м?
50
Фильтры
диски
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
350
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
нет
Регулировка направления увлажнения
нет
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
36
Продолжительность работы
14 ч
Габаритные размеры
296x320x290 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Мойка воздуха Ballu AW-350

Ballu AW-350 — увлажнитель воздуха мощностью 350 мл/ч и 5-литровым баком, который работает без долива воды до 14 часов. Верхний залив с поплавковым индикатором избавляет от переноски прибора к раковине. Просто наполняете отсек водой. Специальные моющие диски увлажняют без белого налета, а вентилятор прокачивает воздух через диски. Вращающиеся диски постоянно мокрые, пыль, аллергены и шерсть прилипают к влажной поверхности и остаются в воде.



Теги товара: настольные, белые

Отзывы о товаре Мойка воздуха Ballu AW-350




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение
Установка
настольная
Цвет
белый, черный
Комлектация
серебряный стержень для обеззараживания воды; прорезиненные ножки
Индикация
отсутствия воды, уровня воды
Обслуживаемая площадь, м?
50
Фильтры
диски
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
350
Развернуть
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
нет
Регулировка направления увлажнения
нет
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
36
Продолжительность работы
14 ч
Габаритные размеры
296x320x290 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Ballu AW-350 — увлажнитель воздуха мощностью 350 мл/ч и 5-литровым баком, который работает без долива воды до 14 часов. Верхний залив с поплавковым индикатором избавляет от переноски прибора к раковине. Просто наполняете отсек водой. Специальные моющие диски увлажняют без белого налета, а вентилятор прокачивает воздух через диски. Вращающиеся диски постоянно мокрые, пыль, аллергены и шерсть прилипают к влажной поверхности и остаются в воде.


Теги товара: настольные, белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка воздуха Ballu AW-350 - стоимость товара 14241 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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