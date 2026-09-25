Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-960 ET черного цвета подходит для помещений площадью до 40 м?. Модель оснащена сенсорным дисплеем. Благодаря встроенному Wi-Fi ее можно интегрировать в экосистемой умного дома Hommyn. Производительность устройства составляет 350 мл/ч. Оно может работать непрерывно до 14 часов благодаря резервуару на 5 литров. Благодаря верхнему заливу его удобно наполнять водой. Увлажнитель воздуха Ballu UHB-960 ET оснащен режимом «Теплый пар», на котором вода сначала нагревается, а затем испаряется. Для защиты от белого налета на мебели в комплекте идет керамический фильтр-картридж. Он очищает воду от солей и примесей. Контроль уровня влажности осуществляется с помощью встроенного гигростата и выносного гигрометра. Они автоматически поддерживают заданные параметры работы Ballu UHB-960 ET. У увлажнителя несколько режимов: автоматический, ночной с пониженным уровнем шума и отключеной подсветкой, ручной. Есть ароматизация воздуха и регулировка направления струи пара. Безопасность эксплуатации обеспечивает защита от включения без воды.
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Теги товара: ультразвуковые, настольные
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Теги товара: ультразвуковые, настольные
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