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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET

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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 1
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 2
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 3
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 4
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 5
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 6
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 7
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 8
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 9
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
настольная
Цвет
черный
Обслуживаемая площадь, м?
40
Источник питания
от сети
Продолжительность работы
14 ч
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 1
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 2
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 3
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 4
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 5
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 6
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 7
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 8
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 9
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748885
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
настольная
Цвет
черный
Комлектация
документация
Индикация
низкого уровня воды, режима работы, температуры воздуха, уровня влажности в помещении
Обслуживаемая площадь, м?
40
Фильтры
HEPA (HEPA13), керамический
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
350
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Регулировка направления увлажнения
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
14 ч
Габаритные размеры
322x228x179 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET

Увлажнитель воздуха Ballu UHB-960 ET черного цвета подходит для помещений площадью до 40 м?. Модель оснащена сенсорным дисплеем. Благодаря встроенному Wi-Fi ее можно интегрировать в экосистемой умного дома Hommyn. Производительность устройства составляет 350 мл/ч. Оно может работать непрерывно до 14 часов благодаря резервуару на 5 литров. Благодаря верхнему заливу его удобно наполнять водой. Увлажнитель воздуха Ballu UHB-960 ET оснащен режимом «Теплый пар», на котором вода сначала нагревается, а затем испаряется. Для защиты от белого налета на мебели в комплекте идет керамический фильтр-картридж. Он очищает воду от солей и примесей. Контроль уровня влажности осуществляется с помощью встроенного гигростата и выносного гигрометра. Они автоматически поддерживают заданные параметры работы Ballu UHB-960 ET. У увлажнителя несколько режимов: автоматический, ночной с пониженным уровнем шума и отключеной подсветкой, ручной. Есть ароматизация воздуха и регулировка направления струи пара. Безопасность эксплуатации обеспечивает защита от включения без воды.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
настольная
Цвет
черный
Комлектация
документация
Индикация
низкого уровня воды, режима работы, температуры воздуха, уровня влажности в помещении
Обслуживаемая площадь, м?
40
Фильтры
HEPA (HEPA13), керамический
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
350
Развернуть
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Регулировка направления увлажнения
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
14 ч
Габаритные размеры
322x228x179 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-960 ET черного цвета подходит для помещений площадью до 40 м?. Модель оснащена сенсорным дисплеем. Благодаря встроенному Wi-Fi ее можно интегрировать в экосистемой умного дома Hommyn. Производительность устройства составляет 350 мл/ч. Оно может работать непрерывно до 14 часов благодаря резервуару на 5 литров. Благодаря верхнему заливу его удобно наполнять водой. Увлажнитель воздуха Ballu UHB-960 ET оснащен режимом «Теплый пар», на котором вода сначала нагревается, а затем испаряется. Для защиты от белого налета на мебели в комплекте идет керамический фильтр-картридж. Он очищает воду от солей и примесей. Контроль уровня влажности осуществляется с помощью встроенного гигростата и выносного гигрометра. Они автоматически поддерживают заданные параметры работы Ballu UHB-960 ET. У увлажнителя несколько режимов: автоматический, ночной с пониженным уровнем шума и отключеной подсветкой, ручной. Есть ароматизация воздуха и регулировка направления струи пара. Безопасность эксплуатации обеспечивает защита от включения без воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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