Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET
Этот ультразвуковой увлажнитель воздуха создан для тех, кто заботится о своем здоровье и комфорте, стремясь создать идеальный микроклимат в доме или офисе. Модель Ballu UHB-955 ET — это не просто бытовой прибор, а продуманное инженерное решение, которое эффективно решает проблему сухости воздуха, особенно актуальную в отопительный сезон или в жаркие летние дни. Благодаря ультразвуковой технологии распыления, устройство преобразует воду в мелкодисперсный холодный пар, который быстро и равномерно распределяется по помещению, не оставляя белых следов на мебели и полу. Производительность прибора составляет 400 миллилитров в час, что позволяет эффективно обслуживать помещения площадью до 40 квадратных метров. Этого достаточно для поддержания оптимального уровня влажности в просторной гостиной, спальне или детской комнате. Вместительный резервуар для воды объемом 4,5 литра обеспечивает продолжительность работы до 11 часов без необходимости долива. Это значит, что вы можете включить увлажнитель перед сном и не беспокоиться о его работе до самого утра, а также использовать его в течение всего рабочего дня в офисе. Управление прибором организовано максимально удобно благодаря электронной панели и информативному дисплею. Вы можете точно настроить интенсивность испарения, используя регулировку скорости вентилятора, что позволяет гибко изменять уровень увлажнения в зависимости от текущих условий. Встроенный гигростат автоматически контролирует уровень влажности в помещении, отключая прибор при достижении заданного значения и включая его снова при снижении показателей. Это не только поддерживает комфортный микроклимат, но и экономит электроэнергию, так как потребляемая мощность устройства составляет всего 110 ватт. Продуманная конструкция включает в себя функцию ароматизации. Добавив несколько капель любимого эфирного масла в специальный отсек, вы сможете наполнить комнату тонким и ненавязчивым ароматом, который способствует расслаблению или, наоборот, бодрит. Прибор оснащен удобным таймером, позволяющим запрограммировать время работы, и информативной индикацией включения и низкого уровня воды. Когда резервуар опустеет, устройство автоматически отключится, что гарантирует безопасность и защиту от поломки.
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Теги товара: ультразвуковые, настольные, белые
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