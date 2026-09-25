Coil - Backwards (coloured) (0641871746804) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Coil - Backwards (coloured) (0641871746804) виниловая пластинка
Двойной LP в матовом ламинированном разворачивающемся конверте с серебристыми деталями. Мы отмечаем десятилетие со дня первого выпуска знакового альбома COIL «Backwards» специальным виниловым переизданием, приуроченным к 10-летнему юбилею. После новаторского релиза альбома «Love's Secret Domain» 1990 года, группа Coil не бездействовала; основным проектом стал «Backwards», начатый в 1992 году, значительно обновленный в период с 1993 по 1995 год, а в 1996 году перенесенный в Новый Орлеан, где он был завершен в волшебной студии Nothing Трента Резнора (Nine Inch Nails). Альбом стал результатом недавних занятий по вокальному мастерству Джона Баланса, позволив создать завораживающий, страстный вокал, достигший новых высот. Спустя 23 года после начала работы над альбомом, эти треки были прекрасно сохранены Дэнни Хайдом и, наконец, доступны в высочайшем качестве звука. Существенно отличаясь от более поздней, переизданной версии "The New Backwards" (2008), "Backwards" содержит оригинальные версии любимых треков Coil: "A Cold Cell" и "Fire Of The Mind", которые появлялись на различных сборниках на протяжении многих лет и теперь представлены в первоначальном виде. Этот альбом является важным связующим звеном между "LSD" и более поздней серией "Musick To Play In The Dark". Он является необходимым каналом для понимания пройденного пути. Он должен был быть выпущен. его следовало выпустить. но из-за проблем с "серыми людьми" этого не произошло. Теперь он выпущен, так что наслаждайтесь. (Дэнни Хайд).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Теги товара: Инструментальная музыка
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