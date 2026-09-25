Top.Mail.Ru
Coil - Backwards (coloured) (0641871746804) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Coil - Backwards (coloured) (0641871746804) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Coil - Backwards (coloured) (0641871746804) - фото 1
Coil - Backwards (coloured) (0641871746804) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Backwards
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coil - Backwards (coloured) (0641871746804) - фото 1
  • Coil - Backwards (coloured) (0641871746804) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Coil - Backwards (coloured) (0641871746804) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cold Spring
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cold Spring
Barcode
[0641871746804]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Backwards
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Intro, Backwards, Amber Rain, Fire Of The Green Dragon, Be Careful What You Wish For, Nature Is A Language - The Test, Heaven's Blade, CopaCaballa, Paint Me As A Dead Soul, AYOR (It's In My Blood), A Cold Cell, Fire Of The Mind
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Coil - Backwards (coloured) (0641871746804) виниловая пластинка

Двойной LP в матовом ламинированном разворачивающемся конверте с серебристыми деталями. Мы отмечаем десятилетие со дня первого выпуска знакового альбома COIL «Backwards» специальным виниловым переизданием, приуроченным к 10-летнему юбилею. После новаторского релиза альбома «Love's Secret Domain» 1990 года, группа Coil не бездействовала; основным проектом стал «Backwards», начатый в 1992 году, значительно обновленный в период с 1993 по 1995 год, а в 1996 году перенесенный в Новый Орлеан, где он был завершен в волшебной студии Nothing Трента Резнора (Nine Inch Nails). Альбом стал результатом недавних занятий по вокальному мастерству Джона Баланса, позволив создать завораживающий, страстный вокал, достигший новых высот. Спустя 23 года после начала работы над альбомом, эти треки были прекрасно сохранены Дэнни Хайдом и, наконец, доступны в высочайшем качестве звука. Существенно отличаясь от более поздней, переизданной версии "The New Backwards" (2008), "Backwards" содержит оригинальные версии любимых треков Coil: "A Cold Cell" и "Fire Of The Mind", которые появлялись на различных сборниках на протяжении многих лет и теперь представлены в первоначальном виде. Этот альбом является важным связующим звеном между "LSD" и более поздней серией "Musick To Play In The Dark". Он является необходимым каналом для понимания пройденного пути. Он должен был быть выпущен. его следовало выпустить. но из-за проблем с "серыми людьми" этого не произошло. Теперь он выпущен, так что наслаждайтесь. (Дэнни Хайд).

Отзывы о товаре Coil - Backwards (coloured) (0641871746804) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cold Spring
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cold Spring
Barcode
[0641871746804]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Backwards
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Intro, Backwards, Amber Rain, Fire Of The Green Dragon, Be Careful What You Wish For, Nature Is A Language - The Test, Heaven's Blade, CopaCaballa, Paint Me As A Dead Soul, AYOR (It's In My Blood), A Cold Cell, Fire Of The Mind
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Двойной LP в матовом ламинированном разворачивающемся конверте с серебристыми деталями. Мы отмечаем десятилетие со дня первого выпуска знакового альбома COIL «Backwards» специальным виниловым переизданием, приуроченным к 10-летнему юбилею. После новаторского релиза альбома «Love's Secret Domain» 1990 года, группа Coil не бездействовала; основным проектом стал «Backwards», начатый в 1992 году, значительно обновленный в период с 1993 по 1995 год, а в 1996 году перенесенный в Новый Орлеан, где он был завершен в волшебной студии Nothing Трента Резнора (Nine Inch Nails). Альбом стал результатом недавних занятий по вокальному мастерству Джона Баланса, позволив создать завораживающий, страстный вокал, достигший новых высот. Спустя 23 года после начала работы над альбомом, эти треки были прекрасно сохранены Дэнни Хайдом и, наконец, доступны в высочайшем качестве звука. Существенно отличаясь от более поздней, переизданной версии "The New Backwards" (2008), "Backwards" содержит оригинальные версии любимых треков Coil: "A Cold Cell" и "Fire Of The Mind", которые появлялись на различных сборниках на протяжении многих лет и теперь представлены в первоначальном виде. Этот альбом является важным связующим звеном между "LSD" и более поздней серией "Musick To Play In The Dark". Он является необходимым каналом для понимания пройденного пути. Он должен был быть выпущен. его следовало выпустить. но из-за проблем с "серыми людьми" этого не произошло. Теперь он выпущен, так что наслаждайтесь. (Дэнни Хайд).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coil - Backwards (coloured) (0641871746804) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...