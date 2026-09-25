Embrace - Avalanche (coloured) (0711297927214) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Embrace - Avalanche (coloured) (0711297927214) виниловая пластинка
Британская группа Embrace готовится выпустить свой девятый студийный альбом Avalanche, который приурочен к 30-летию коллектива Издание на цветном виниле Фронтмен Дэнни Макнамара описывает эту пластинку как самую «честную, открытую и необработанную» в истории группы. Британская рок-группа Embrace, образованная в 1990 году в Уэст-Йоркшире, является одной из самых стойких и значимых команд в истории брит-попа и альтернативного рока. За 30-летнюю карьеру они продали свыше 2,5 миллионов альбомов и трижды возглавляли британские чарты. Музыка Embrace характеризуется эмоциональным вокалом, масштабными припевами, использованием фортепиано и гитарным драйвом. Их часто называют «самой душевной группой Великобритании» за искренность текстов и способность создавать гимны, объединяющие тысячи людей на концертах.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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