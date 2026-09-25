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Embrace - Avalanche (coloured) (0711297927214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Embrace - Avalanche (coloured) (0711297927214) виниловая пластинка

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Embrace - Avalanche (coloured) (0711297927214) - фото 1
Embrace - Avalanche (coloured) (0711297927214) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Embrace
Альбом (сингл)
Avalanche
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Embrace - Avalanche (coloured) (0711297927214) - фото 1
  • Embrace - Avalanche (coloured) (0711297927214) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748562
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Embrace - Avalanche (coloured) (0711297927214) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297927214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Embrace
Альбом (сингл)
Avalanche
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stop, Road To Nowhere, Get Out Of My Own Way, Coming Home, Emily, Up In Your Feelings, Pure O, Deny, Funny, The Power
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Embrace - Avalanche (coloured) (0711297927214) виниловая пластинка

Британская группа Embrace готовится выпустить свой девятый студийный альбом Avalanche, который приурочен к 30-летию коллектива Издание на цветном виниле Фронтмен Дэнни Макнамара описывает эту пластинку как самую «честную, открытую и необработанную» в истории группы. Британская рок-группа Embrace, образованная в 1990 году в Уэст-Йоркшире, является одной из самых стойких и значимых команд в истории брит-попа и альтернативного рока. За 30-летнюю карьеру они продали свыше 2,5 миллионов альбомов и трижды возглавляли британские чарты. Музыка Embrace характеризуется эмоциональным вокалом, масштабными припевами, использованием фортепиано и гитарным драйвом. Их часто называют «самой душевной группой Великобритании» за искренность текстов и способность создавать гимны, объединяющие тысячи людей на концертах.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Embrace - Avalanche (coloured) (0711297927214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297927214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Embrace
Альбом (сингл)
Avalanche
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stop, Road To Nowhere, Get Out Of My Own Way, Coming Home, Emily, Up In Your Feelings, Pure O, Deny, Funny, The Power
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Британская группа Embrace готовится выпустить свой девятый студийный альбом Avalanche, который приурочен к 30-летию коллектива Издание на цветном виниле Фронтмен Дэнни Макнамара описывает эту пластинку как самую «честную, открытую и необработанную» в истории группы. Британская рок-группа Embrace, образованная в 1990 году в Уэст-Йоркшире, является одной из самых стойких и значимых команд в истории брит-попа и альтернативного рока. За 30-летнюю карьеру они продали свыше 2,5 миллионов альбомов и трижды возглавляли британские чарты. Музыка Embrace характеризуется эмоциональным вокалом, масштабными припевами, использованием фортепиано и гитарным драйвом. Их часто называют «самой душевной группой Великобритании» за искренность текстов и способность создавать гимны, объединяющие тысячи людей на концертах.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Embrace - Avalanche (coloured) (0711297927214) виниловая пластинка – стоимость товара 3850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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