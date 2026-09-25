OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1982
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Tron
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 748535
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Характеристики
Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087484392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1982
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Tron
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Creation Of TRON (:46), Only Solutions (Journey) (3:15), We’ve Got Company (2:16), Wormhole (2:27), Ring Game And Escape (2:55), Water Music And Tronaction (2:22), TRON Scherzo (1:44), Miracle And Magician (2:38), Magic Landings (3:41), Theme From TRON (1:32), 1990’S Theme (Journey) (2:25), Love Theme (2:05), Tower Music - Let Us Pray (3:45), Light Sailer (2:34), Sea Of Simulation (3:21), A New TRON And The MCP (5:08), Anthem (1:37), Ending Titles (5:11)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Creation Of TRON (:46), Only Solutions (Journey) (3:15), We’ve Got Company (2:16), Wormhole (2:27), Ring Game And Escape (2:55), Water Music And Tronaction (2:22), TRON Scherzo (1:44), Miracle And Magician (2:38), Magic Landings (3:41), Theme From TRON (1:32), 1990’S Theme (Journey) (2:25), Love Theme (2:05), Tower Music - Let Us Pray (3:45), Light Sailer (2:34), Sea Of Simulation (3:21), A New TRON And The MCP (5:08), Anthem (1:37), Ending Titles (5:11)
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087484392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1982
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Tron
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Creation Of TRON (:46), Only Solutions (Journey) (3:15), We’ve Got Company (2:16), Wormhole (2:27), Ring Game And Escape (2:55), Water Music And Tronaction (2:22), TRON Scherzo (1:44), Miracle And Magician (2:38), Magic Landings (3:41), Theme From TRON (1:32), 1990’S Theme (Journey) (2:25), Love Theme (2:05), Tower Music - Let Us Pray (3:45), Light Sailer (2:34), Sea Of Simulation (3:21), A New TRON And The MCP (5:08), Anthem (1:37), Ending Titles (5:11)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Creation Of TRON (:46), Only Solutions (Journey) (3:15), We’ve Got Company (2:16), Wormhole (2:27), Ring Game And Escape (2:55), Water Music And Tronaction (2:22), TRON Scherzo (1:44), Miracle And Magician (2:38), Magic Landings (3:41), Theme From TRON (1:32), 1990’S Theme (Journey) (2:25), Love Theme (2:05), Tower Music - Let Us Pray (3:45), Light Sailer (2:34), Sea Of Simulation (3:21), A New TRON And The MCP (5:08), Anthem (1:37), Ending Titles (5:11)
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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