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OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1982
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Tron
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) - фото 1
  • OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) - фото 2
  • OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748535
Доставка в Москве
Загружаем...
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OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087484392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1982
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Tron
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Creation Of TRON (:46), Only Solutions (Journey) (3:15), We’ve Got Company (2:16), Wormhole (2:27), Ring Game And Escape (2:55), Water Music And Tronaction (2:22), TRON Scherzo (1:44), Miracle And Magician (2:38), Magic Landings (3:41), Theme From TRON (1:32), 1990’S Theme (Journey) (2:25), Love Theme (2:05), Tower Music - Let Us Pray (3:45), Light Sailer (2:34), Sea Of Simulation (3:21), A New TRON And The MCP (5:08), Anthem (1:37), Ending Titles (5:11)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Creation Of TRON (:46), Only Solutions (Journey) (3:15), We’ve Got Company (2:16), Wormhole (2:27), Ring Game And Escape (2:55), Water Music And Tronaction (2:22), TRON Scherzo (1:44), Miracle And Magician (2:38), Magic Landings (3:41), Theme From TRON (1:32), 1990’S Theme (Journey) (2:25), Love Theme (2:05), Tower Music - Let Us Pray (3:45), Light Sailer (2:34), Sea Of Simulation (3:21), A New TRON And The MCP (5:08), Anthem (1:37), Ending Titles (5:11)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087484392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1982
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Tron
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Creation Of TRON (:46), Only Solutions (Journey) (3:15), We’ve Got Company (2:16), Wormhole (2:27), Ring Game And Escape (2:55), Water Music And Tronaction (2:22), TRON Scherzo (1:44), Miracle And Magician (2:38), Magic Landings (3:41), Theme From TRON (1:32), 1990’S Theme (Journey) (2:25), Love Theme (2:05), Tower Music - Let Us Pray (3:45), Light Sailer (2:34), Sea Of Simulation (3:21), A New TRON And The MCP (5:08), Anthem (1:37), Ending Titles (5:11)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Creation Of TRON (:46), Only Solutions (Journey) (3:15), We’ve Got Company (2:16), Wormhole (2:27), Ring Game And Escape (2:55), Water Music And Tronaction (2:22), TRON Scherzo (1:44), Miracle And Magician (2:38), Magic Landings (3:41), Theme From TRON (1:32), 1990’S Theme (Journey) (2:25), Love Theme (2:05), Tower Music - Let Us Pray (3:45), Light Sailer (2:34), Sea Of Simulation (3:21), A New TRON And The MCP (5:08), Anthem (1:37), Ending Titles (5:11)


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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