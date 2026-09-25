OST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Jon Spencer Blues Explosion: Bellbottoms, Bob & Earl: Harlem shuffle, Jonathan Richman & The Modern Lovers: Egyption reggae, Googie Ren?: Smokey Joe's la la, The Beach Boys: Let's go for awhile, Carla Thomas: B-A-B-Y, The Kashmere Stage Band: Kashmere, Dave Brubeck (1920-2012): Unsquare dance, The Damned: Neat neat neat, The Commodores: Easy, T. Rex (Tyrannosaurus Rex): Debora, Beck: Debra, Incredible Bongo Band: Bongolia, Detroit Emeralds: Baby let me take you (in my arms), Alexis Korner: Early in the morning, David McCallum: The edge, Martha Reeves & The Vandellas: Nowhere to run, The Button Down Brass: Tequila, Sam & Dave: When something is wrong with my baby, Brenda Holloway: Every little bit hrts, Blur: Intermission, Focus: Hocus pocus, Golden Earring (The Golden Earrings): Radar love, Barry White: Never, never gonna giva ya up, Young MC: Know how, Queen: Brighton rock, Sky Ferreira: Easy, Simon & Garfunkel: Baby driver, Kid Koala
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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