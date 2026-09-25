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Rain - Tomorrow Never Comes (4255805500347) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rain - Tomorrow Never Comes (4255805500347) виниловая пластинка

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Rain - Tomorrow Never Comes (4255805500347) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rain
Альбом (сингл)
Tomorrow Never Comes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rain - Tomorrow Never Comes (4255805500347) - фото 1
  • Rain - Tomorrow Never Comes (4255805500347) - фото 2
  • Rain - Tomorrow Never Comes (4255805500347) - фото 3
  • Rain - Tomorrow Never Comes (4255805500347) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748497
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rain - Tomorrow Never Comes (4255805500347) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rain
Альбом (сингл)
Tomorrow Never Comes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sapphire Skies, One Is All, And All Is One, No Deposit, No Return, Sundrops, So Unhappy, Didn't Lie, You, You, You, Something Is Happening, Midnight Blue, You Can't Hide Your Love, The Brightest Light, In Deadication
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Rain - Tomorrow Never Comes (4255805500347) виниловая пластинка

Это релиз лейбла Guerssen: ранее не издававшийся психоделический поп-альбом, записанный в 1967–1968 годах. В него вошли треки с ацетата группы Rain (бывшие участники Lomax Alliance) плюс две песни Gypsy Wizards Band (1968–1969). Релиз запланирован на март 2025 года, издание включает ремастеринг, буклет с заметками Дэвида Уэллса, редкие фото и оформление в стиле эпохи.

Отзывы о товаре Rain - Tomorrow Never Comes (4255805500347) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rain
Альбом (сингл)
Tomorrow Never Comes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sapphire Skies, One Is All, And All Is One, No Deposit, No Return, Sundrops, So Unhappy, Didn't Lie, You, You, You, Something Is Happening, Midnight Blue, You Can't Hide Your Love, The Brightest Light, In Deadication
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Это релиз лейбла Guerssen: ранее не издававшийся психоделический поп-альбом, записанный в 1967–1968 годах. В него вошли треки с ацетата группы Rain (бывшие участники Lomax Alliance) плюс две песни Gypsy Wizards Band (1968–1969). Релиз запланирован на март 2025 года, издание включает ремастеринг, буклет с заметками Дэвида Уэллса, редкие фото и оформление в стиле эпохи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rain - Tomorrow Never Comes (4255805500347) виниловая пластинка - купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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