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Jericho - Jericho (4255805501535) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jericho - Jericho (4255805501535) виниловая пластинка

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Jericho - Jericho (4255805501535) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jericho
Альбом (сингл)
Jericho
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jericho - Jericho (4255805501535) - фото 1
  • Jericho - Jericho (4255805501535) - фото 2
  • Jericho - Jericho (4255805501535) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748490
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jericho - Jericho (4255805501535) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805501535]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jericho
Альбом (сингл)
Jericho
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ethiopia, Don't You Let Me Down, Featherbed, Justin And Nova, Kill Me With Your Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Jericho - Jericho (4255805501535) виниловая пластинка

Это единственная студийная работа израильской рок-группы, которая позже базировалась в Великобритании.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Jericho - Jericho (4255805501535) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805501535]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jericho
Альбом (сингл)
Jericho
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ethiopia, Don't You Let Me Down, Featherbed, Justin And Nova, Kill Me With Your Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Это единственная студийная работа израильской рок-группы, которая позже базировалась в Великобритании.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jericho - Jericho (4255805501535) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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