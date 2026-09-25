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Nightingale - White Darkness (coloured) (0198029501315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nightingale - White Darkness (coloured) (0198029501315) виниловая пластинка

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Nightingale - White Darkness (coloured) (0198029501315) - фото 1
Nightingale - White Darkness (coloured) (0198029501315) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
White Darkness
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nightingale - White Darkness (coloured) (0198029501315) - фото 1
  • Nightingale - White Darkness (coloured) (0198029501315) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748483
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nightingale - White Darkness (coloured) (0198029501315) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029501315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
White Darkness
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Fields of Life, Trial and Error, One Way Ticket, Reasons, Wounded Soul, Hideaway, To My Inspiration, White Darkness, Belief, Trust
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Nightingale - White Darkness (coloured) (0198029501315) виниловая пластинка

White Darkness — шестой студийный альбом шведской рок- группы Nightingale выпущенный в 2007 году. Спустя почти 20 лет шестой альбом Nightingale, шедевр прогрессивного/AOR-метала, «White Darkness», был ремастерирован автором песен, фронтменом и продюсером Даном Свано (Opeth, Katatonia, Oceans Of Slumber) и наконец-то переиздан в хорошем качестве. Альбом легко совмещает рок, AOR, прогрессив и металл 70-х. Среди выдающихся композиций — «The Fields of Life», «To My Inspiration», «Trial and Error» и трогательный заглавный трек с фортепианным звучанием. Китайские иероглифы, выгравированные на обложке (????), означают «никогда не сдавайся».

Отзывы о товаре Nightingale - White Darkness (coloured) (0198029501315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029501315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
White Darkness
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Fields of Life, Trial and Error, One Way Ticket, Reasons, Wounded Soul, Hideaway, To My Inspiration, White Darkness, Belief, Trust
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
White Darkness — шестой студийный альбом шведской рок- группы Nightingale выпущенный в 2007 году. Спустя почти 20 лет шестой альбом Nightingale, шедевр прогрессивного/AOR-метала, «White Darkness», был ремастерирован автором песен, фронтменом и продюсером Даном Свано (Opeth, Katatonia, Oceans Of Slumber) и наконец-то переиздан в хорошем качестве. Альбом легко совмещает рок, AOR, прогрессив и металл 70-х. Среди выдающихся композиций — «The Fields of Life», «To My Inspiration», «Trial and Error» и трогательный заглавный трек с фортепианным звучанием. Китайские иероглифы, выгравированные на обложке (????), означают «никогда не сдавайся».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nightingale - White Darkness (coloured) (0198029501315) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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