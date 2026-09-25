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Clark - Steep Stims (5051142058492) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Clark - Steep Stims (5051142058492) виниловая пластинка

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Clark - Steep Stims (5051142058492) - фото 2
Clark - Steep Stims (5051142058492) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clark
Альбом (сингл)
Steep Stims
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clark - Steep Stims (5051142058492) - фото 1
  • Clark - Steep Stims (5051142058492) - фото 2
  • Clark - Steep Stims (5051142058492) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748466
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Clark - Steep Stims (5051142058492) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5051142058492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clark
Альбом (сингл)
Steep Stims
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Gift And Wound, Infinite Roller, No Pills U, Janus Modal, BEDO Bailiff, Globecore Flats, Blowtorch Thimble, Civilians, Inpatient's Day Out, Who Booed The Goose, Millionth Cave Painting, Negation Loop, Micro Lyf
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Clark - Steep Stims (5051142058492) виниловая пластинка

«Steep Stims» — альбом британского электронного музыканта Кларка (Chris Clark), выпущенный в ноябре 2025 года Издание на двойном виниле в гейтфолде «Steep Stims» знаменует собой возвращение к истокам, к ранним годам безудержного творчества, обусловленного ограничениями технологий того времени. «Большинство треков на этом альбоме передают дух создания музыки на старых сэмплерах, у которых не так много памяти», — объясняет Кларк. «Это напоминает мне о создании моего первого альбома «Clarence Park», где мне приходилось дорабатывать мелодии прямо на сессии, так как они сохранялись на дискетах, и я не мог легко переключаться между треками. Этот новый альбом — всего лишь несколько синтезаторов и несколько тщательно отобранных звуков; главное — это написание музыки».

Отзывы о товаре Clark - Steep Stims (5051142058492) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5051142058492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clark
Альбом (сингл)
Steep Stims
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Gift And Wound, Infinite Roller, No Pills U, Janus Modal, BEDO Bailiff, Globecore Flats, Blowtorch Thimble, Civilians, Inpatient's Day Out, Who Booed The Goose, Millionth Cave Painting, Negation Loop, Micro Lyf
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Steep Stims» — альбом британского электронного музыканта Кларка (Chris Clark), выпущенный в ноябре 2025 года Издание на двойном виниле в гейтфолде «Steep Stims» знаменует собой возвращение к истокам, к ранним годам безудержного творчества, обусловленного ограничениями технологий того времени. «Большинство треков на этом альбоме передают дух создания музыки на старых сэмплерах, у которых не так много памяти», — объясняет Кларк. «Это напоминает мне о создании моего первого альбома «Clarence Park», где мне приходилось дорабатывать мелодии прямо на сессии, так как они сохранялись на дискетах, и я не мог легко переключаться между треками. Этот новый альбом — всего лишь несколько синтезаторов и несколько тщательно отобранных звуков; главное — это написание музыки».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clark - Steep Stims (5051142058492) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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