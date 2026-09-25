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Rival Sons - Pressure & Time (coloured) (0787790458289) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rival Sons - Pressure & Time (coloured) (0787790458289) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Pressure & Time
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rival Sons - Pressure &amp; Time (coloured) (0787790458289) - фото 1
  • Rival Sons - Pressure &amp; Time (coloured) (0787790458289) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748429
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rival Sons - Pressure & Time (coloured) (0787790458289) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sacred Tongue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Tongue
Barcode
[0787790458289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Pressure & Time
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All Over The Road, Young Love, Pressure And Time, Only One, Get Mine, Burn Down Los Angeles, Save Me, Gypsy Heart, White Noise, Face Of Light
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Rival Sons - Pressure & Time (coloured) (0787790458289) виниловая пластинка

"Pressure & Time" - юбилейное переиздание студийного альбома 2011 года американской блюз-рок-группы Rival Sons.



Теги товара: Industrial

Отзывы о товаре Rival Sons - Pressure & Time (coloured) (0787790458289) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sacred Tongue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Tongue
Barcode
[0787790458289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Pressure & Time
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All Over The Road, Young Love, Pressure And Time, Only One, Get Mine, Burn Down Los Angeles, Save Me, Gypsy Heart, White Noise, Face Of Light
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Pressure & Time" - юбилейное переиздание студийного альбома 2011 года американской блюз-рок-группы Rival Sons.


Теги товара: Industrial
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rival Sons - Pressure & Time (coloured) (0787790458289) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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