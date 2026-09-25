Paper Garden - Paper Garden (5060672881258) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paper Garden
Альбом (сингл)
Paper Garden
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 748380
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Характеристики
Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881258]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paper Garden
Альбом (сингл)
Paper Garden
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gypsy Wine, Sunshine People, Way Up High, Lady's Man, Mortimer, Man Do You, Raining, I Hide, Raven, A Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Paper Garden - Paper Garden (5060672881258) виниловая пластинка
Американский психоделический поп-квинтет Paper Garden в 1967–1968 годах завоевал прочную репутацию, выступая перед студентами университетов в родном Нью-Йорке и соседних штатах. Затем они получили заказ на запись дебютного альбома с британским продюсером Джеффом Тернером для лейбла Musicor. В результате получился концептуальный альбом, состоящий из совершенно новых композиций. В некоторых песнях ситары и табла сменяются элементами барокко и оркестрованными интерлюдиями, а беззаботный психоделический поп звучит то в одном, то в другом направлении и часто оказывается ближе к британскому психоделическому звучанию, чем к тому, что можно услышать в Штатах. Редкий и насыщенный альбом! Выпущен в 1969 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881258]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paper Garden
Альбом (сингл)
Paper Garden
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gypsy Wine, Sunshine People, Way Up High, Lady's Man, Mortimer, Man Do You, Raining, I Hide, Raven, A Day
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Американский психоделический поп-квинтет Paper Garden в 1967–1968 годах завоевал прочную репутацию, выступая перед студентами университетов в родном Нью-Йорке и соседних штатах. Затем они получили заказ на запись дебютного альбома с британским продюсером Джеффом Тернером для лейбла Musicor. В результате получился концептуальный альбом, состоящий из совершенно новых композиций. В некоторых песнях ситары и табла сменяются элементами барокко и оркестрованными интерлюдиями, а беззаботный психоделический поп звучит то в одном, то в другом направлении и часто оказывается ближе к британскому психоделическому звучанию, чем к тому, что можно услышать в Штатах. Редкий и насыщенный альбом! Выпущен в 1969 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Paper Garden - Paper Garden (5060672881258) виниловая пластинка - стоимость товара 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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