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Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка

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Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas - The Ultimate Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695934
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка
2 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587088118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas - The Ultimate Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wham!– Last Christmas, Mariah Carey– Christmas (Baby Please Come Home), The Ronettes– Sleigh Ride, Jos? Feliciano– Feliz Navidad, John Legend Ft. Stevie Wonder– What Christmas Means To Me, Gene Autry– Here Come Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane), Hot Chelle Rae– Jingle Bell Rock, Leona Lewis– One More Sleep, Gavin James– Have Yourself A Merry Christmas, Robbie Williams– The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), Shakin' Stevens– Merry Christmas Everyone, Meghan Trainor– It's
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу волшебного праздника с нашим сборником рождественских песен — идеальным саундтреком для уютных вечеров, праздничных собраний и подъемного настроения! Этот сборник включает классические и современные хиты, способные создать праздничное настроение и напомнить о тёплых моментах зимних праздников. В трек-листе вы найдете любимые композиции таких артистов, как Wham!, Mariah Carey, Elvis Presley, и многие другие. От веселых ритмов "Jingle Bell Rock" и "Sleigh Ride" до трогательных мелодий "Have Yourself A Merry Christmas" и "Feliz Navidad" — каждая песня придаст вашему празднику особую магию. Создайте незабываемое праздничное настроение вместе с нашим сборником — идеальным музыкальным сопровождением для декабря и Нового года!

Отзывы о товаре Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587088118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas - The Ultimate Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wham!– Last Christmas, Mariah Carey– Christmas (Baby Please Come Home), The Ronettes– Sleigh Ride, Jos? Feliciano– Feliz Navidad, John Legend Ft. Stevie Wonder– What Christmas Means To Me, Gene Autry– Here Come Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane), Hot Chelle Rae– Jingle Bell Rock, Leona Lewis– One More Sleep, Gavin James– Have Yourself A Merry Christmas, Robbie Williams– The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), Shakin' Stevens– Merry Christmas Everyone, Meghan Trainor– It's
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Погрузитесь в атмосферу волшебного праздника с нашим сборником рождественских песен — идеальным саундтреком для уютных вечеров, праздничных собраний и подъемного настроения! Этот сборник включает классические и современные хиты, способные создать праздничное настроение и напомнить о тёплых моментах зимних праздников. В трек-листе вы найдете любимые композиции таких артистов, как Wham!, Mariah Carey, Elvis Presley, и многие другие. От веселых ритмов "Jingle Bell Rock" и "Sleigh Ride" до трогательных мелодий "Have Yourself A Merry Christmas" и "Feliz Navidad" — каждая песня придаст вашему празднику особую магию. Создайте незабываемое праздничное настроение вместе с нашим сборником — идеальным музыкальным сопровождением для декабря и Нового года!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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