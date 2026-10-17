Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Christmas - The Ultimate Collection (0196587088118) виниловая пластинка
Погрузитесь в атмосферу волшебного праздника с нашим сборником рождественских песен — идеальным саундтреком для уютных вечеров, праздничных собраний и подъемного настроения! Этот сборник включает классические и современные хиты, способные создать праздничное настроение и напомнить о тёплых моментах зимних праздников. В трек-листе вы найдете любимые композиции таких артистов, как Wham!, Mariah Carey, Elvis Presley, и многие другие. От веселых ритмов "Jingle Bell Rock" и "Sleigh Ride" до трогательных мелодий "Have Yourself A Merry Christmas" и "Feliz Navidad" — каждая песня придаст вашему празднику особую магию. Создайте незабываемое праздничное настроение вместе с нашим сборником — идеальным музыкальным сопровождением для декабря и Нового года!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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