Sagittarius - Present Tense (coloured) (8719262043275) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sagittarius
Альбом (сингл)
Present Tense
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748301
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sagittarius
Альбом (сингл)
Present Tense
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Another Time, Song To the Magic Frog, You Know I've Found a Way, The Keeper of the Games, Glass, Would You Like To Go, My World Fell Down, Hotel Indiscreet, I'm Not Living Here, Musty Dusty, The Truth is Not Real
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Sagittarius - Present Tense (coloured) (8719262043275) виниловая пластинка
В 2026 году запланировано переиздание культового альбома Sagittarius — Present Tense на оранжевом виниле от лейбла Music On Vinyl. Дебютный проект продюсера Гэри Ашера (работал с The Beach Boys и The Byrds) и Курта Бёттчера. Альбом считается вершиной студийного мастерства 1960-х годов.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sagittarius
Альбом (сингл)
Present Tense
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Another Time, Song To the Magic Frog, You Know I've Found a Way, The Keeper of the Games, Glass, Would You Like To Go, My World Fell Down, Hotel Indiscreet, I'm Not Living Here, Musty Dusty, The Truth is Not Real
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
В 2026 году запланировано переиздание культового альбома Sagittarius — Present Tense на оранжевом виниле от лейбла Music On Vinyl. Дебютный проект продюсера Гэри Ашера (работал с The Beach Boys и The Byrds) и Курта Бёттчера. Альбом считается вершиной студийного мастерства 1960-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Sagittarius - Present Tense (coloured) (8719262043275) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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