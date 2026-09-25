Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88680
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 747501
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
540 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х5
Вес, г.
280
Описание товара Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88680
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88680
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88680
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88680 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 540 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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