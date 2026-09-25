Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава
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Характеристики
Конструкция
алюминиевый сплав
Материал рукоятки
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747502
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Конструкция
алюминиевый сплав
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х5
Вес, г.
350
Описание товара Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава
- Пистолет служит для заполнения монтажной пеной пустот при установке окон, дверей, кровли и прочих строительных конструкций.
- Удлиненный суженный к концу ствол позволяет использовать пистолет в труднодоступных местах.
- Особая конструкция винта регулировки подачи пены обеспечивает удобство в работе, а также дает дополнительную герметичность, увеличивая срок службы инструмента.
- Ствол и игольчатый клапан из нержавеющей стали увеличивают ресурс инструмента.
- Уплонительное кольцо в адаптере обеспечивает максимальную герметичность.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
MATRIX
Конструкция
алюминиевый сплав
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет - 1 шт
Страна производитель
Китай
- Пистолет служит для заполнения монтажной пеной пустот при установке окон, дверей, кровли и прочих строительных конструкций.
- Удлиненный суженный к концу ствол позволяет использовать пистолет в труднодоступных местах.
- Особая конструкция винта регулировки подачи пены обеспечивает удобство в работе, а также дает дополнительную герметичность, увеличивая срок службы инструмента.
- Ствол и игольчатый клапан из нержавеющей стали увеличивают ресурс инструмента.
- Уплонительное кольцо в адаптере обеспечивает максимальную герметичность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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