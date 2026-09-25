Top.Mail.Ru
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 1
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 2
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 3
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 4
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 5
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 6
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 7
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 8
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 9
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 10
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 11
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 12
Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
алюминиевый сплав
Материал рукоятки
пластик
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 1
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 2
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 3
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 4
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 5
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 6
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 7
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 8
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 9
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 10
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 11
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 12
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747502
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Конструкция
алюминиевый сплав
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х5
Вес, г.
350

Описание товара Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава

  • Пистолет служит для заполнения монтажной пеной пустот при установке окон, дверей, кровли и прочих строительных конструкций.
  • Удлиненный суженный к концу ствол позволяет использовать пистолет в труднодоступных местах.
  • Особая конструкция винта регулировки подачи пены обеспечивает удобство в работе, а также дает дополнительную герметичность, увеличивая срок службы инструмента.
  • Ствол и игольчатый клапан из нержавеющей стали увеличивают ресурс инструмента.
  • Уплонительное кольцо в адаптере обеспечивает максимальную герметичность.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MATRIX
Конструкция
алюминиевый сплав
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
  • Пистолет служит для заполнения монтажной пеной пустот при установке окон, дверей, кровли и прочих строительных конструкций.
  • Удлиненный суженный к концу ствол позволяет использовать пистолет в труднодоступных местах.
  • Особая конструкция винта регулировки подачи пены обеспечивает удобство в работе, а также дает дополнительную герметичность, увеличивая срок службы инструмента.
  • Ствол и игольчатый клапан из нержавеющей стали увеличивают ресурс инструмента.
  • Уплонительное кольцо в адаптере обеспечивает максимальную герметичность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет для монтажной пены Matrix 88681, корпус из алюминиевого сплава - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...