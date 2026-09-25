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Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, "закрытый", алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм купить с доставкой в Москве
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Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, "закрытый", алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм

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Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 1
Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 2
Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 3
Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 4
Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 5
Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 6
Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
закрытый
Материал рукоятки
алюминиевый сплав
Объем картриджа, мл
400
  • Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 1
  • Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 2
  • Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 3
  • Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 4
  • Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 5
  • Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 6
  • Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, &quot;закрытый&quot;, алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747488
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, "закрытый", алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Конструкция
закрытый
Материал рукоятки
алюминиевый сплав
Объем картриджа, мл
400
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х21х7
Вес, г.
520

Описание товара Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, "закрытый", алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм

«Закрытый» пистолет для герметика Sparta 886475 с алюминиевым корпусом и круглым штоком диаметром 8 мм — универсальный инструмент, рассчитанный на объем смеси 400 мл. Герметик может быть как в тубе, так и в мягкой упаковке или в ведре. Инструмент прост в эксплуатации: достаточно нажать на курок, чтобы смесь начала поступать из носика. Пистолет пригодится для заполнения пустот в строительных конструкциях, соединения деталей и герметизации швов.

Преимущества

  • Бесступенчатая подача смеси — герметик любой вязкости ложится быстро и ровно.
  • Экономичность — защита от капель предотвращает чрезмерный расход строительного состава.
  • Быстрая подготовка к работе — установка картриджа и заправка герметика не занимает много времени.
  • Эргономичность — удобная рукоятка и курок с подпальцевыми выемками надежно ложатся в руку.
  • Комфортная работа без ощущения усталости — рукоятка и корпус выполнены из алюминиевого сплава, пистолет весит 600 г.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, "закрытый", алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм




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Характеристики
Бренд
Sparta
Конструкция
закрытый
Материал рукоятки
алюминиевый сплав
Объем картриджа, мл
400
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

«Закрытый» пистолет для герметика Sparta 886475 с алюминиевым корпусом и круглым штоком диаметром 8 мм — универсальный инструмент, рассчитанный на объем смеси 400 мл. Герметик может быть как в тубе, так и в мягкой упаковке или в ведре. Инструмент прост в эксплуатации: достаточно нажать на курок, чтобы смесь начала поступать из носика. Пистолет пригодится для заполнения пустот в строительных конструкциях, соединения деталей и герметизации швов.

Преимущества

  • Бесступенчатая подача смеси — герметик любой вязкости ложится быстро и ровно.
  • Экономичность — защита от капель предотвращает чрезмерный расход строительного состава.
  • Быстрая подготовка к работе — установка картриджа и заправка герметика не занимает много времени.
  • Эргономичность — удобная рукоятка и курок с подпальцевыми выемками надежно ложатся в руку.
  • Комфортная работа без ощущения усталости — рукоятка и корпус выполнены из алюминиевого сплава, пистолет весит 600 г.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, "закрытый", алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 580 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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