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Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус купить с доставкой в Москве
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Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус

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Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 1
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 2
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 3
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 4
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 5
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 6
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 7
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 8
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
тефлоновое покрытие, игольчатый клапан, тефлоновый адаптер
Материал рукоятки
пластик
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 1
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 2
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 3
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 4
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 5
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 6
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 7
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 8
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747493
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Конструкция
тефлоновое покрытие, игольчатый клапан, тефлоновый адаптер
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х21х6
Вес, г.
450

Описание товара Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус

Пистолет для монтажной пены Сибртех 88671 с усиленным алюминиевым корпусом позволяет быстро и равномерно наносить герметизирующий состав для установки дверей и пластиковых окон, а также выполнять другие ремонтные и строительные работы. Конструкцией предусмотрен винтовой регулятор для точного дозирования смеси. Система увеличенного пенообразования обеспечивает максимальную производительность. Уход за инструментом прост и не требует особых навыков.

Преимущества

  • Прочность — усиленный корпус и адаптер изготовлены из алюминиевого сплава.
  • Коррозионная и механическая стойкость — ствол, а также впускной и выпускной клапаны выполнены из нержавеющей стали.
  • Простой уход — полированная внутренняя поверхность ствола и тефлоновое покрытие адаптера предотвращают налипание пены.
  • Герметичность — утечке монтажной пены препятствуют уплотнительные кольца в сопле и адаптере.
  • Удобная регулировка — винт пистолета имеет увеличенный размер.
  • Комфорт во время работы — эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват.



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Отзывы о товаре Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Конструкция
тефлоновое покрытие, игольчатый клапан, тефлоновый адаптер
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пистолет для монтажной пены Сибртех 88671 с усиленным алюминиевым корпусом позволяет быстро и равномерно наносить герметизирующий состав для установки дверей и пластиковых окон, а также выполнять другие ремонтные и строительные работы. Конструкцией предусмотрен винтовой регулятор для точного дозирования смеси. Система увеличенного пенообразования обеспечивает максимальную производительность. Уход за инструментом прост и не требует особых навыков.

Преимущества

  • Прочность — усиленный корпус и адаптер изготовлены из алюминиевого сплава.
  • Коррозионная и механическая стойкость — ствол, а также впускной и выпускной клапаны выполнены из нержавеющей стали.
  • Простой уход — полированная внутренняя поверхность ствола и тефлоновое покрытие адаптера предотвращают налипание пены.
  • Герметичность — утечке монтажной пены препятствуют уплотнительные кольца в сопле и адаптере.
  • Удобная регулировка — винт пистолета имеет увеличенный размер.
  • Комфорт во время работы — эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус - стоимость товара 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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