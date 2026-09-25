Пистолет для герметика Sparta 886485, 750 мл, "закрытый", алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм
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Характеристики
Описание товара Пистолет для герметика Sparta 886485, 750 мл, "закрытый", алюминиевый корпус, круглый шток 8 мм
«Закрытый» пистолет для герметика Sparta 886485 с алюминиевым корпусом и круглым штоком диаметром 8 мм рассчитан на объем смеси 750 мл и используется для заполнения пустот, герметизации швов и соединения деталей акриловым, силиконовым и другими герметиками. Позволяет проводить работы большого объема без дозаправки или установки нового картриджа. Подходит для составов в тубах, мягкой упаковке или ведрах. Инструмент прост в эксплуатации: достаточно нажать на курок, чтобы смесь начала поступать из носика. Пистолет будет полезен на строительной площадке, а также во время ремонта.
Преимущества
- Бесступенчатая подача смеси — герметик любой вязкости ложится быстро и ровно.
- Экономичность — защита от капель предотвращает чрезмерный расход строительного состава.
- Быстрая подготовка к работе — установка картриджа и заправка герметика не занимает много времени.
- Эргономичность — удобная рукоятка и курок с подпальцевыми выемками надежно ложатся в руку.
- Комфортная работа без ощущения усталости — рукоятка и корпус выполнены из алюминиевого сплава, пистолет весит 725 г.
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«Закрытый» пистолет для герметика Sparta 886485 с алюминиевым корпусом и круглым штоком диаметром 8 мм рассчитан на объем смеси 750 мл и используется для заполнения пустот, герметизации швов и соединения деталей акриловым, силиконовым и другими герметиками. Позволяет проводить работы большого объема без дозаправки или установки нового картриджа. Подходит для составов в тубах, мягкой упаковке или ведрах. Инструмент прост в эксплуатации: достаточно нажать на курок, чтобы смесь начала поступать из носика. Пистолет будет полезен на строительной площадке, а также во время ремонта.
Преимущества
- Бесступенчатая подача смеси — герметик любой вязкости ложится быстро и ровно.
- Экономичность — защита от капель предотвращает чрезмерный расход строительного состава.
- Быстрая подготовка к работе — установка картриджа и заправка герметика не занимает много времени.
- Эргономичность — удобная рукоятка и курок с подпальцевыми выемками надежно ложатся в руку.
- Комфортная работа без ощущения усталости — рукоятка и корпус выполнены из алюминиевого сплава, пистолет весит 725 г.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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