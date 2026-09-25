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Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава купить с доставкой в Москве
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Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава

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Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 1
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 2
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 3
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 4
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 5
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 6
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 7
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 8
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
пластик
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 1
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 2
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 3
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 4
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 5
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 6
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 7
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 8
  • Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747499
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х16х5
Вес, г.
440

Описание товара Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава

Пистолет для монтажной пены Сибртех «Мастер» 88677 используется при проведении строительных, ремонтных и отделочных работ. Инструмент упрощает герметизацию швов, заполнение щелей, уплотнение конструкций. Имеет облегченный корпус из алюминиевого сплава и подходит для длительной работы. Металлический адаптер выдерживает повышенные нагрузки. Пистолет применяют не только в профессиональной сфере, но и в быту, специальных знаний для этого не требуется.

Преимущества

  • Повышенная производительность — пистолет оснащен системой увеличенного пенообразования.
  • Коррозионная стойкость — ствол, впускной и выпускной клапаны изготовлены из нержавеющей стали.
  • Контроль скорости и объема выпуска монтажной пены — производитель предусмотрел трещоточный винт-регулятор.
  • Простой уход — пена не налипает на полированную внутреннюю поверхность ствола.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка удобно лежит в руке.



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Отзывы о товаре Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пистолет для монтажной пены Сибртех «Мастер» 88677 используется при проведении строительных, ремонтных и отделочных работ. Инструмент упрощает герметизацию швов, заполнение щелей, уплотнение конструкций. Имеет облегченный корпус из алюминиевого сплава и подходит для длительной работы. Металлический адаптер выдерживает повышенные нагрузки. Пистолет применяют не только в профессиональной сфере, но и в быту, специальных знаний для этого не требуется.

Преимущества

  • Повышенная производительность — пистолет оснащен системой увеличенного пенообразования.
  • Коррозионная стойкость — ствол, впускной и выпускной клапаны изготовлены из нержавеющей стали.
  • Контроль скорости и объема выпуска монтажной пены — производитель предусмотрел трещоточный винт-регулятор.
  • Простой уход — пена не налипает на полированную внутреннюю поверхность ствола.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка удобно лежит в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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