Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава
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Характеристики
Описание товара Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевого сплава
Пистолет для монтажной пены Сибртех «Мастер» 88677 используется при проведении строительных, ремонтных и отделочных работ. Инструмент упрощает герметизацию швов, заполнение щелей, уплотнение конструкций. Имеет облегченный корпус из алюминиевого сплава и подходит для длительной работы. Металлический адаптер выдерживает повышенные нагрузки. Пистолет применяют не только в профессиональной сфере, но и в быту, специальных знаний для этого не требуется.
Преимущества
- Повышенная производительность — пистолет оснащен системой увеличенного пенообразования.
- Коррозионная стойкость — ствол, впускной и выпускной клапаны изготовлены из нержавеющей стали.
- Контроль скорости и объема выпуска монтажной пены — производитель предусмотрел трещоточный винт-регулятор.
- Простой уход — пена не налипает на полированную внутреннюю поверхность ствола.
- Комфортная работа — эргономичная рукоятка удобно лежит в руке.
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Пистолет для монтажной пены Сибртех «Мастер» 88677 используется при проведении строительных, ремонтных и отделочных работ. Инструмент упрощает герметизацию швов, заполнение щелей, уплотнение конструкций. Имеет облегченный корпус из алюминиевого сплава и подходит для длительной работы. Металлический адаптер выдерживает повышенные нагрузки. Пистолет применяют не только в профессиональной сфере, но и в быту, специальных знаний для этого не требуется.
Преимущества
- Повышенная производительность — пистолет оснащен системой увеличенного пенообразования.
- Коррозионная стойкость — ствол, впускной и выпускной клапаны изготовлены из нержавеющей стали.
- Контроль скорости и объема выпуска монтажной пены — производитель предусмотрел трещоточный винт-регулятор.
- Простой уход — пена не налипает на полированную внутреннюю поверхность ствола.
- Комфортная работа — эргономичная рукоятка удобно лежит в руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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